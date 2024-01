El PP riojano viaja a Madrid para exigir "una España fuerte y la igualdad de todos los españoles"

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rioja se ha movilizado este domingo para exigir, en el acto público organizado por el PP en Madrid, una España fuerte, que no se venda el país y que los ciudadanos no se rindan frente al chantaje.

Parlamentarios nacionales y autonómicos, alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes han acudido al acto celebrado este domingo con el lema 'Por una España Fuerte' liderados por el presidente del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado de la secretaria general nacional, Cuca Gamarra, del secretario general del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez, de la portavoz parlamentaria, Cristina Maiso, del diputado nacional Javier Merino y el senador Luis Martínez Portillo.

En este acto público en defensa de la igualdad y contra la amnistía, miles de españoles llegados de todos los rincones del país han exigido una España fuerte, una España en pie, que lucha por la igualdad, la libertad, la separación de poderes y la democracia.

Los riojanos han llegado de diferentes lugares de la región a la Plaza de España al acto en el que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que "Pedro Sánchez ha comprado la investidura, que este Gobierno no tiene memoria pero España sí; y que no hay terrorismo bueno, ni terrorismo malo, lo que hay es un Gobierno nefasto que no tiene vergüenza".

Así ha asegurado que "vamos a defender una España fuerte, tender puentes y derribar los muros del sanchismo".