El presidente de SEIASA cree que el sector agrario necesita regularse y peca de "individualista"

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez, ha considerado hoy que el sector agrario necesita "organización" y peca de "individualista", por tanto, "es muy difícil que se cumpla la Ley de la Cadena si no está organizado" comercialmente y regulado.

Rodríguez ha acudido a Logroño para formalizar dos adendas para la mejora del regadío en La Rioja y, tras la firma, en su intervención, ha querido hacer referencia a las movilizaciones del campo riojano vividas.

Ha recordado que el campo español ya ha vivido otros momentos de reivindicaciones porque el problema, ha considerado, es que el sector está "poco estructurado" y necesita "otra política".

"Tenemos una estructura de producción muy atomizada, muy poco organizada", ha lamentado, considerado: "Necesitamos tener una estructura clara pero somos muy individualistas". Y ha lamentado: "Así no vamos a ningún sitio".

De este modo, ha visto que la prueba está en la "reacción" que ha habido ahora con las manifestaciones porque el sector llevaba tiempo "muy callado" y muchos años con rentabilidad "muy negativa".

Ha apuntado que el cereal "está mal" y el vino también: "Sois privilegiados en La Rioja y va mal, imaginaos en el resto de los sectores, en La Mancha, en la Comunidad Valenciana o en otros sitios. El vino hace ya muchos años que va mal", ha dicho.

Ha añadido que hay sectores "peores" y ha apuntado a los cítricos y, también, al arroz.

En definitiva, ha indicado, una crisis que "no se va a solucionar en dos días aunque intentemos que se cumpla la Ley de la Cadena porque hay un problema estructural" con "una estructura de producción muy atomizada, muy poco organizada".

"No se va a arreglar porque nos reunamos ahora y nos manifestemos, porque el problema que tenemos es un problema estructural", ha aseverado considerando que es "muy difícil" conseguir precios justos "porque no estamos organizados".

Por tanto, ha visto, hay que "reivindicar estructuras claras y buenas organizaciones", así como "rentabilidad" y "que se pueda vivir de lo que se hace".

"Antes me decía un murciano, es que el limón está a quince céntimos, ya. Hace cuatro años estaba en el campo a un euro y medio o dos. Entonces, que estaba a dos euros el limón en el campo y se ganaba mucho dinero, se podía haber dicho, vamos a organizarnos, a hacer un fondo, y cuando esté a diez céntimos, no vendemos ni un solo limón si no nos paga un euro. Y que se quede el mercado sin limones. Pero para eso hay que estar organizados y tener regulado el mercado", ha visto.

Así pues, ha considerado que hay que regular el mercado: "Ser libres regulándose. Porque si no nos regulamos, al final, el que es más fuerte se aprovecha del débil. Y el débil, en el mundo agrario, es el agricultor. Y el fuerte es el que está más alto de la cadena".

Ha visto que "llevamos 25 años, o treinta años, con un liberalismo de mercado en Europa que nos ha engañado. Y nos hemos dejado engañar". Junto a esto, ha visto una necesidad de educar al consumidor, porque "si queremos comer sandías en enero" se tienen que traer de Senagal o Brasil, por tanto, hay que comer fruta de temporada.