Presidente de UNIR destaca que "la buena Formación Profesional suministra niveles de empleabilidad cada vez más altos"

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, ha destacado que "la buena Formación Profesional, y la buena Formación Profesional Dual suministra esas capacidades que producen niveles de empleabilidad, a veces mucho más altos, que los que pueden ofrecer muchas carreras universitarias".

Puyol ha realizado estas manifestaciones antes de participar en la jornada 'La empresa riojana y el mercado laboral, ¿cómo resolver el desequilibrio', que se ha desarrollado en el rectorado de UNIR, y a las que han asistido, entre otras personalidades, el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la concejala de Juventud, Laura Arrieta.

Ha señalado que la iniciativa "va a reivindicar una formación que a mí me parece que tiene en el contexto actual un gran futuro, que es la Formación Profesional". "Yo creo que hemos pasado ya la etapa en la que la formación profesional era considerada como una enseñanza de segundo nivel, por la que todas las familias aspiraban a que sus hijos fueran a la universidad y Formación Profesional quedó relegada ahí como una especie de cenicienta educativa, si bien esa etapa está superada".

Puyol ha afirmado que "necesitamos además una formación profesional que apueste por esa modalidad específica que es la Formación Profesional Dual, para que la conexión del sector educativo con el mundo empresarial sea más intensa y más efectiva de lo que ha sido en el pasado".

Por lo tanto, ha resaltado el presidente de UNIR que "estamos en un buen momento de relanzamiento de la formación profesional que sin embargo debe de enfrentarse a una serie de dificultades todavía". La enseñanza dual "tiene porcentajes en nuestro país demasiado bajos, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Alemania, que es un referente de la Formación Profesional Dual".

No obstante, ha apostillado que "en La Rioja eso no sucede así porque aquí sí que hay una apuesta muy clara y muy decidida por la Formación Profesional Dual, que constituye La Rioja un ejemplo para otras partes del país por la apuesta tan decidida que han hecho por este tipo de enseñanza".

Finalmente, Puyol ha afirmado que "estamos observando una tendencia que pasado porque de la misma manera que hay gentes de la formación profesional que acaban haciendo una carrera universitaria, también en una proporción creciente hay mucha gente de la universidad que por el mayor grado de empleabilidad que tiene la formación profesional se están pasando a estas situaciones".

"MOMENTO IMPORTANTE PARA LA FP"

Por su parte, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha destacado que la FP "está en un momento importante, ya que ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos años, prácticamente el número de matriculados ya ha pasado el millón y se iguala casi al número de matriculados en los grados universitarios".

No obstante, ha lamentado que la Formación Profesional Dual "es cierto que no ha terminado de despegar porque no llega al cinco por ciento en España los matriculados, pero la nueva ley viene a impulsar esa dualidad".

Sobre cuáles son las familias profesionales del futuro, San Luis,

ha señalado que son las que tiene que ver con la digitalización y las medioambientales. De hecho, "las familias verdes van a tener un mayor porcentaje de alumnos, o deberían de tener un mayor porcentaje de alumnos, para dar respuesta a esa demanda que va a pedir el mercado".

En concreto, en La Rioja, ha expuesto que según el Observatorio de Caixabandualiza, de aquí al 2035, se van a crear en La Rioja 100.000 puestos de trabajo, de las que 30.000, serán para la formación profesional".