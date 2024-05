Primo presunto autor del 'crimen del profesor', sobre la otra acusada: "Siempre que estaba con ella le faltaba dinero"

"Le pedí varias veces que se alejara de ella. Cuando mi primo no estaba con ella, él pagaba sus alquileres, enviaba dinero a sus padres... pero cuando estaba con ella iba todo para atrás", ha indicado



LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un primo de uno de los acusados por el crimen del profesor -que sucedió el 18 de febrero de 2020- ha declarado este miércoles ante el Juez que aconsejó a su familiar -meses antes de los hechos- que "se alejase" de la otra procesada, con la que mantenía una relación sentimental porque siempre que estaba con ella "le faltaba dinero".

"Nunca hablé con ella personalmente pero le dije eso a mi primo porque pensé que se podía aprovechar de él a nivel emocional o económico. Yo trabajo en hostelería y veía que cada día iba con una persona diferente. Siempre que estaba con ella le faltaba dinero. Era una relación tóxica".

Así las cosas -ha indicado ante el Juez- "yo le dije a mi primo como consejo que se alejara de esa persona para siempre". Al parecer, durante un tiempo, "me hizo caso y al preguntarle de nuevo me dijo que lo habían dejado. Aunque después subí a su piso de Lardero y me la encontré en casa. Cuando mi primo no estaba con ella, él pagaba sus alquileres, enviaba dinero a sus padres... pero cuando estaba con ella iba todo para atrás".

"Una vez me dijo mi primo (sobre la acusada): Me está sacando lo que tengo y lo que no tengo". Por eso le aconsejé varias veces que no estuviera con ella. Yo a partir de ahí, como vi que no me hizo caso, tomé mis límites y ya no hablaba tanto con él.

En la sesión de hoy también han comparecido vecinos del profesor jubilado y varios familiares del acusado.

TERCERA SESIÓN

Este miércoles ha continuado el juicio por el conocido como 'crimen del profesor' contra dos personas acusadas -hombre y mujer- de diferentes delitos de obstrucción a la justicia, homicidio y encubrimiento. Según el escrito del Fiscal, presuntamente ambos, en connivencia, perpetraron un plan que culminó con la muerte del profesor en su domicilio.

Ese día -el 18 de febrero de 2020- el acusado acudió a la vivienda de la víctima -de 73 años- para evitar el proceso judicial que el docente tenía con la otra procesada con el fin de evitar un juicio que el profesor tenía contra dicha mujer a la que había denunciado por estafa ya que le dejó 54.000 euros que no le devolvía. Según relató la mujer acusada en la primera sesión del juicio, ésta mantenía una relación sentimental simultánea con el acusado pero también con la víctima pero "no se conocían entre ellos".

Una vez en su domicilio, según el escrito del Fiscal, el procesado intentó coaccionar al profesor y tras discutir con el profesor jubilado, le golpeó "con un objeto contundente" que acabó con su vida. Tras los hechos, el hombre acusado "desapareció de Logroño" y fue encontrado en Italia. La mujer, por su parte y según declaró ayer ante el Juez, se encontraba en Madrid el día de los hechos.

PENAS

En concreto, el Fiscal solicita 14 años de cárcel para el hombre por el delito de homicidio y otros dos más por el de obstrucción a la justicia. Además, el principal acusado -el presunto autor material del crimen- deberá indemnizar a la familia de la víctima (exmujer y dos hijos) con 300.000 euros. Por su parte, para la mujer, la Fiscalía pide dos años de cárcel por obstrucción a la justicia y otros dos años y seis meses por el delito de encubrimiento.

Por parte de la Acusación Particular -que defiende los intereses de los familiares del fallecido- piden cárcel por homicidio o asesinato a ambos acusados (entre 15 y 25 años) además de una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos del profesor fallecido.