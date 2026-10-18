El programa de pensamiento crítico 'Pensar juntos' se abre este lunes con la conversación "Pensar los porqués"

La periodista Eva Baroja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja refuerza sus actividades y pone en marcha desde este lunes, 19 de octubre, "Pensar juntos", un programa de pensamiento crítico realizado en colaboración con Sofira (Sociedad de Filosofía de La Rioja), Mariano Sanjuán Salinas y formado por dos conversaciones, un paseo por la ciudad, sesiones con estudiantes de cuarto curso de ESO de varios institutos y una muestra de libros de pensamiento en diferentes librerías.

La escritora Adriana Herreros, autora del ensayo Andar por andar, inaugurará este nuevo ciclo con el paseo "De jardín en jardín. Un paseo por espacios verdes del entorno urbano", para el que las plazas están agotadas.

Adriana Herreros es periodista y experta en comunicación estratégica y corporativa. En su newsletter Campo Visual reflexiona sobre sociología urbana, feminismo, arte y tecnología. También sobre el disfrute y la relevancia de desplazarse a pie.

A partir de las 19,30 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, tendrá lugar la conversación "Pensar los porqués" con el matemático, profesor y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón y la periodista Eva Baroja, que será moderada por el profesor de Filosofía del IES La Laboral, Mariano Sanjuán Salinas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Eduardo Sáenz de Cabezón es uno de los divulgadores científicos más destacados y presentador, además, del programa Órbita Laica en La2 de TVE. Es Licenciado en Teología (1996), licenciado en Matemáticas (2001) y doctor en Matemáticas (2008).

En 2013 dio el salto a la divulgación científica tras ganar el concurso de monólogos científicos FameLab. Es fundador del grupo de monologuistas científicos Big Van Ciencia, y guionista y presentador del canal de YouTube Derivando, dedicado a las matemáticas.

Ha escrito cuatro libros de divulgación y es coautor de cinco más y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio CSIC-Fundación BBVA por su contribución a la difusión del conocimiento a la sociedad.

Para Eduardo, el conocimiento de las matemáticas es "una oportunidad para tener una vida más plena, que te permite entender la realidad de forma complementaria a otros acercamientos como el artístico".

Eva Baroja, por su parte, es graduada en Periodismo y Filología Hispánica por la Universidad de Navarra, y experta en Comunicación Política. Colaboradora de RTVE y en Antena 3 TV. Ha dirigido y presentado el documental 'Miradas del agua' y videopodcasts.

Pasó por La Sexta y Onda Cero. En estos momentos realiza el espacio 'El contrapunto', una sección de reflexión y análisis, en el programa de Juan Ramón Lucas "Las mañanas de RNE". Cree profundamente en el poder transformador del periodismo.

Ya el martes 20 de octubre por la mañana está convocado el alumnado de último curso de ESO de varios institutos de Logroño para compartir una sesión con Valerio Rocco, filósofo y director del Círculo de Bellas Artes. Las entradas para el encuentro están agotadas.

Y por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la conversación "¿Existe hoy la ética?", entre la filósofa Victoria Camps y Valerio Rocco, dirigida por el profesor de Filosofía Andrés Rubio.