Proposición de Ley del PSOE aboga por "transformación de la organización sanitaria FHC, en fundación pública sanitaria"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, acompañada del secretario de sanidad del PSOE La Rioja, Raúl Juárez, han anunciado que el PSOE de La Rioja da el "primer paso" para "iniciar el proceso de integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud", para lo cual, el pasado día 19 de junio registró en el parlamento de La Rioja una proposición de ley cuyo propósito es la "transformación de la organización sanitaria FHC, en una fundación pública sanitaria".

Han señalado que "el objetivo de esta iniciativa es que todos los riojanos tengan una atención sanitaria igual". Andreu ha explicado que "ante la total inacción del Gobierno de La Rioja en lo que al Hospital de Calahorra se refiere, el PSOE ha decidido dar un primer paso, claro y definido, para trasformar una fundación en mano pública en una fundación pública sanitaria".

El PSOE ha llevado a cabo esta medida "consciente de la necesidad de que los ciudadanos de La Rioja Baja deben ser tratados simple y llanamente de una manera igualitaria al resto de riojanos", ha dicho. "Nos vemos obligados a hacerlo para solucionar la ineficacia del Gobierno del Ceniceros".

Para Andreu "la integración es necesaria", si analizamos la cuestión desde el punto de vista de la gestión, "solo con su integración se garantizaría la sostenibilidad financiera de FHC, y además se garantizaría la provisión de profesionales que de otra forma no pueden llegar a Calahorra" y ha recordado que está habiendo "serios problemas" para cubrir a médicos en las urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra.

Ha señalado que los ciudadanos de La Rioja Baja "están cansados" de que día sí y día también la Fundación Hospital de Calahorra esté en los medios de comunicación con asuntos que nada tienen que ver con la Sanidad, con asuntos que tienen que ver más bien, "con la mala gestión de su gerente, que se cree que es su cortijo, despidiendo incluso a profesionales sanitarios".

Así pues, "en aras de una transparencia en las contrataciones tanto de personal como de material, como de cualquier otro aspecto gerencial y sanitario, es también obligado el paso al sistema de administración pública, donde todo eso pueda ser claro y transparente", ha señalado.

HOMEGENEIZAR

La proposición de Ley presentada, por lo tanto, "da el primer paso para homogenizar la atención sanitaria de La Rioja Baja y aunque existen distintos procedimientos, este primer paso es el que da el PSOE para solucionar los problemas crecientes de la Fundación Hospital de Calahorra, para acabar con la desigualdad". Los riojabajeños "quieren una atención sanitaria igual a la del resto de riojanos, desde una administración pública, con el Servicio Riojano de Salud, como el resto".

Esta proposición de Ley "permitirá la adscripción de personal estatutario del Servicio Riojano de Salud, paliando así la falta de profesionales que ahora sufre, propiciando así una mejor atención a toda La Rioja Baja".

Los socialistas, "no podemos permitir por más tiempo, que el presidente Ceniceros olvide o abandone a una parte de los riojanos". No podemos permitir que el dinero fluya a empresas privadas y mientras tanto no se garantice una sanidad pública de calidad a todos los riojanos bajo el amparo de un único Servicio Riojano de Salud".

Por su parte, el secretario de sanidad del PSOE La Rioja, Raúl Juárez ha explicado que la Fundación Hospital de Calahorra, "se configura como un ente de base fundacional y naturaleza jurídico-privada que ajusta su actuación al derecho privado, siendo de carácter laboral la relación jurídica del personal a su servicio".

Por lo que actualmente, "no es posible adscribir a personal estatutario del SERIS a una fundación como FHC". Y esto "genera un gran problema", porque "no pueden desplazarse recursos humanos desde el Servicio Riojano de Salud a la FHC, lo que conlleva que ahora se esté sufriendo una dificultad para la cobertura de personal sanitario y, por ende, que no se parta de una igualdad que todos los riojanos tenemos que tener". Y es esta "desigualdad" que sufren los ciudadanos de La Rioja Baja "lo que queremos solventar".

Además, Juárez ha explicado que una Fundación como el FHC que vamos a llamar "en mano pública" se caracteriza porque "su gestión de recursos se somete al régimen laboral, sus recursos financieros se someten a normas de derecho privado, y las reglas básicas de funcionamiento se establecen en sus estatutos teniendo un Patronato como órgano de gobierno".

Lo que se propone con esta proposición de Ley del PSOE es una fundación pública sanitaria, como ha ocurrido en otras comunidades, por ejemplo, en las Islas Baleares que mediante la Ley 1/2011, de 24 de febrero, de transformación de fundaciones del sector público sanitario de las Illes Balears y de determinación del régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias automáticamente se convirtieron en una fundación pública sanitaria el Hospital Son Llàtzer y el Hospital de Manacor.

Una fundación pública sanitaria "pude adscribir personal estatutario, permite la convivencia así mismo con personal laboral, y se rigen en materia patrimonial, de contratación de bienes y servicios y de régimen económico y financiero por lo establecido por el Derecho Público, es decir, con transparencia".

Por lo tanto, en esta proposición de Ley "se da el primer paso para la integración total del FHC en el Servicio Riojano de Salud como han ocurrido en otras comunidades y para acabar con la discriminación de que los ciudadanos de la Rioja Baja no tengan un hospital integrado en el SERIS", ha finalizado Juárez.