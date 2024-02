Las protestas de los agricultores se trasladan este viernes a La Rioja Baja, sobre todo en Arnedo o Calahorra

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las protestas que, por quinto día consecutivo están desarrollando los agricultores y ganaderos riojanos, se están trasladado este viernes por toda la comunidad, con especial intensidad en La Rioja Baja, con diversas concentraciones y acciones reivindicativas en localidades como Arnedo o Calahorra.

A primera hora, según han relatado testigos a Europa Press, agricultores se han concentrado ante el supermercado de Mercadona en Arnedo, donde han comprado productos de origen marroquí, que luego han sacado a la calle y han destruido, para después, proceder a dejar toda la vía limpia.

Desde allí, se han dirigido hacia Calahorra, donde ya había agricultores esperando, concentrados, como ayer, en la zona del Hotel Zenith, con la intención de adentrarse en el centro de la localidad. También se iban acercando agricultores de otros municipios, com Quel o Autol.

En el caso de varios agricultores de Aldeanueva, de acuerdo igualmente a los testimonios de testigos, que se habían concentrado en el camino al Polígono del Recuenco, han sido disuadidos por efectivos de la Guardia Civil, que les habían advertido de que se les iba a multar si de alguna manera cortaban el paso al tráfico.

Como han relatado esta mañana dos agricultores calagurritanos, Roberto Vázquez y Francisco Gutiérrez, "el problema es que las palabras se las llevo al viento", de modo que apuestan por continuar las movilizaciones "hasta que no haya nada firmado, y ya no a nivel Rioja, sino a nivel España".

"Porque -han dicho- vamos todos un conjunto, somos 17 comunidades, y lo que hay que hacer es, todos a uno, que se quede todo firmado. Porque al final no vemos nada. Tiene que quedar plasmado, como ayer. Ayer no nos recibían y al final, por narices, nos recibieron. Que están para servir al ciudadano y lo que hay que hacer es que te atiendan. Y como no atienden a razones, y la burocracia está increíble en este puñetero país, pues al final hay que ir a las bravas".

Aunque, como han asegurado, "en la Rioja nos estamos portando muy bien, procuramos que a la gente no molestarla, pero es que hay que seguir, de momento es el no parar, el ir al día a día, el no parar hasta que haya un acuerdo".

Unas decisiones para movilizarse que, como han señalado, toman cada noche y entre todos, "aquí no hay uno que mande, aquí mandamos todos, toda la gente habla por igual y opiniones hay de todos los tipos, pero al final hay una mayoría, porque vamos todos al mismo fin".

Creen que, pese a las posibles molestias, los ciudadanos de a pie están entendiendo sus protestas, porque "a mí, igual que me cuesta un gasoil, también me cuesta la luz de casa, o el gas, o un ladrillo, esto es a nivel para todos y la gente lo termina entendiendo, eso no lo hemos visto siempre, pero se está procurando hacer lo mejor posible y sin molestar".