El PR+Riojan@s propone la renovación integral de la Avenida de La Rioja en Rincón de Soto mediante un plan director

Archivo - La presidenta del PR+Riojan@s Rita Beltrán. - PR+RIOJAN@S - Archivo
LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha iniciado el trabajo para "impulsar una propuesta de renovación integral de la Avenida de La Rioja, una de las principales arterias del municipio y una infraestructura estratégica que, por sus dimensiones y estado de conservación, requiere una actuación planificada, ambiciosa y realista".
La iniciativa nace tras recoger las inquietudes y propuestas que numerosos vecinos de Rincón de Soto han trasladado al partido durante los últimos meses, "poniendo de manifiesto la necesidad de modernizar una vía muy utilizada que presenta importantes carencias en materia de accesibilidad, movilidad, eficiencia energética y calidad de los espacios públicos".
La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, acompañada por el secretario general del partido, Iván Herrero, ha visitado la zona para conocer de primera mano las necesidades existentes y comenzar a definir una propuesta de futuro para esta importante vía urbana.
"Rincón de Soto merece una avenida moderna, accesible, segura y adaptada a las necesidades del siglo XXI. No hablamos de una actuación puntual, sino de un proyecto de transformación que debe planificarse con seriedad, consenso y visión de futuro", ha señalado Rita Beltrán.
Entre las actuaciones que plantea el PR+ Riojan@s en esta calle destacan:
Renovación completa de aceras y pavimentos para mejorar la accesibilidad.
Modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento allí donde resulte necesario.
Sustitución del alumbrado por tecnología LED de bajo consumo.
Creación de un carril bici que vertebre los distintos puntos de la avenida y fomente una movilidad más sostenible.
Ampliación y recuperación de los jardines centrales, dotándolos de mayor anchura y calidad paisajística.
Incorporación de zonas de calistenia y ejercicio para personas de todas las edades.
Instalación de nuevos juegos infantiles y espacios de convivencia.
Renovación del mobiliario urbano, con más bancos.
Incremento del arbolado y las zonas verdes.
Beltrán reconoce que se trata de "una actuación de gran envergadura, que sería ideal abordarla mediante un Plan Director, consensuado con los vecinos y con el Ayuntamiento, planificado, con estabilidad y compromiso, que permita desarrollar las obras por fases durante los próximos años, con partidas disponibles en los Presupuestos Municipales".
Asimismo, el partido considera fundamental establecer una colaboración estrecha con el Gobierno de La Rioja para obtener financiación y apoyo técnico que permitan ejecutar este proyecto estratégico.