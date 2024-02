El PSOE alerta del "abandono" del entorno de la Comandacia y del "cierre" y "deterioro" del Yacimiento de Valbuena

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha alertado este martes del "abandono" del entorno de la sede de la Comandancia de La Rioja, con un solar "mal vallado" con varios contenedores de residuos, y del "cierre" y "deterioro" del colindante solar del Yacimiento de Valbuena. Una situación ante la que el concejal socilista Kilian Cruz ha demandado "actuar" al equipo de Gobierno local.

En un encuentro con los medios de comunicación ante la puerta del Yacimiento, Cruz ha hecho especial hincapié en "el estado de abandono en el que se encuentra este entorno, dos zonas que tienen un nexo común, como es la entrada y acceso al yacimiento de Valbuena, a lo que se une el mal estado y el deficiente mantenimiento de esta zona que linda con las dependencias militares de la Comandancia".

"Estamos hablando de un espacio que, según nos ha vendido el Partido Popular a través de las palabras de Conrado Escobar, forma parte del Proyecto 1521, que iba a ser un proyecto de identidad de Logroño, que se iba a mimar, que se iba a tener en cuenta muchísimo", ha recordado el concejal.

A esta idea ha contrapuesto que "ahora mismo, lo que nos encontramos es un resultado de algo estéticamente deficiente, donde hay unas vallas que si viene el tiempo ventoso y se pueden caer, unas vallas con muy poco gusto estético que esconden unos contenedores que desprenden malos olores, y que están junto al edificio de la Comandancia, que no parece el espacio más adecuado".

Un lugar, ha añadido, "que el PP dice que busca regenerar" y en el que, en este momento, "hay mucho flujo, no sólo vehicular, sino de peatones que acuden al entorno del Cubo del Revellín o acuden ya directamente al Casco Histórico de nuestra ciudad", de modo que, para Cruz, "esto lo que demuestra es que al PP la recuperación y el potencial arqueológico de la ciudad no le importa mucho".

En el caso de Valbuena, ha incidido en que "está cerrado y no está con un mantenimiento adecuado, todo el arbustaje ha crecido de nuevo, no hay un mantenimiento, no hay un cuidado para algo a lo que nosotros dedicamos mucho esfuerzo dentro de una etapa post-pandémica", como ha recordado.

Una labor, durante el mandato anterior, "en la que buscamos un acceso accesible, un entorno cuidado, pusimos unos carteles y unas carteles de QR para las visitas que se pudieran realizar, mantuvimos un contacto constante con los responsables de la Comandancia para atender a sus deseos en cuanto al mantenimiento y a la recuperación de Valbuena, hicimos un esfuerzo para recuperar un potencial arqueológico que estaba cerrado desde el año 2011".

"Y ahora vemos que, aun a pesar de los anuncios, de toda la campaña electoral de hace nueves meses, diciendo que en seis meses ya iban a actuar en este entorno tan rico en cuanto a aspectos arqueológicos, vemos que no están haciendo nada. Valbuena sigue cerrado, no hay visitas, no hay mantenimiento, no hay responsabilidad al respecto y tampoco hay un mantenimiento adecuado", ha subrayado Cruz.

Igualmente, ha insistido en la falta de decoro "en esta esquina que se encuentra visible para todos los viandantes que pasen por esta zona, para todos los responsables de los vehículos que aparcan en este espacio de 400 aparcamientos en pleno centro de la ciudad, nos encontramos con que todo está hecho un asco".

Ante esta situación, Kilian Cruz ha reclamado al Gobierno municipal, que "abra de nuevo el yacimiento de Valbuena, que recupere las visitas, que recupere el mantenimiento del entorno y que este mantenimiento también se extienda a todo lo que es esta esquina añadida que linda con la Comandancia militar para que se mantengan unas condiciones no sólo estéticas sino higiénicas adecuadas puesto que estamos hablando de un entorno de paso de muchísima gente".