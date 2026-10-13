PSOE califica de "irreal" el presupuesto de Hacienda que según IU sube "por el incremento de la deuda"

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, comparece en el Parlamento, acompañado de su equipo, para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 202 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE, José Ángel Lacalzada, ha señalado que el presupuesto de la Consejería de Hacienda "es irreal" ya que presenta partidas que "no ejecuta o modifica", mientras la portavoz de IU, dice que "el incremento del presupuesto es por la subida de la deuda pública".

En el caso del portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, dice que al titular de la Consejería, Alfonso Domínguez, le "falta autocrítica", mientras que su homologa del PP, Cristina Maiso, dice que son una cuentas públicas "positivas" porque "van a convertir a nuestra tierra en una tierra de oportunidades".

Los cuatro han realizado estas manifestaciones tras acudir a la Comisión de Presupuestos del Parlamento donde el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha dado cuenta de los presupuestos de La Rioja para 2027 y los concernientes a su departamento.

INCREMENTO POR LA DEUDA

Por su parte, Moreno ha señalado que "nos encontramos con un presupuesto que de donde saca todo ese incremento es precisamente del incremento sobre la deuda pública". "Creemos que no hay una política real de incremento fáctico, sino que lo que está haciendo es endeudar a esta comunidad para decir que presenta los presupuestos más altos de la historia", ha reseñado.

Sobre la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la portavoz parlamentaria de IU ha señalado que Domínguez "saca pecho de esa deducción que ya parece que vamos a soñar con ella, la deducción del gimnasio, pero realmente nos encontramos con múltiples problemas que está atravesando la mayoría de la población".

En este sentido, se ha planteado el hecho de contar "con una deducción para la salud bucodental de los niños y de las niñas y también de la familia en su conjunto, o contar con una para la obtención de gafas o de materiales que son necesarios y cubrirían la salud".

Para finalizar, Moreno sobre la Consejería de Hacienda ha indicado que "nos encontramos con una subida también ficticia, porque si quitamos algunos de los capítulos, el global de la Consejería, baja". "Por lo tanto, creemos que es un presupuesto que no sirve para resolver los problemas de la gente", ha admitido.

"CONTRADICCIONES" DEL PP

Alda, por su parte, ha lamentado la falta de "autocrítica" del consejero de Hacienda, al tiempo que ha apuntado que Domínguez "ha concluido diciendo que van a dejar una administración más moderna, más estable y más cercana, pero bueno, lo cierto es que una de sus principales promesas electorales era que va a convertir la Rioja en la región con los impuestos más bajos de España, y ahora ha cambiado la versión y habla de que nos acercamos o vamos hacia un modelo de impuestos bajos, ya no habla de ser la que tiene los impuestos más bajos".

Ello, para el portavoz parlamentario de Vox "es una contradicción más de las tantas que entra el Partido Popular en cuanto a los principales problemas, que siguen sin resolverse". Ha citado, entre otros, las listas de espera en Atención Primaria o en operaciones quirúrgicas, la interinidad del profesorado o la situación del campo, "donde vemos las contradicciones en las que entra el Partido Popular, que en Europa vota a favor del Pacto Verde o de la Agenda 2030, y aquí vemos como sus principales portavoces dicen que les da igual lo que vote su partido en Europa, que ellos están a favor y que van a apoyar siempre al campo riojano".

Alda, para concluir, ha indicado que "en políticas migratorias terminan asumiendo todas las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, con los menores no acompañados que es un ejemplo muy ilustrativo", ya que "en nuestra región tenemos ya más de 114 menores no acompañados y vemos que no hay una oposición en ese sentido por parte del Partido Popular a pesar de que en los meses las semanas a nuestro modo de ver por interés electoral están virando un poco hacia nuestros postulados en materia migratoria".

"IRREAL"

Por su parte, Lacalzada ha asegurado que el proyecto de Ley de presupuestos de La Rioja para el próximo ejercicio "es irreal, ya que el Gobierno anuncia partidas que después, está más que acreditado, que o no ejecuta o modifica a su antojo".

Hay ejemplos de sobra, ha dicho Lacalzada, "pero uno de los más sangrantes lo encontramos con los polígonos industriales". Y es que el Ejecutivo "ha presupuestado durante toda esta legislatura inversiones en polígonos por valor de 33 millones de euros, y la ejecución ha sido de cero euros". Y ahora, el presidente anuncia un Plan para los próximos años "por valor de 30 millones, un plan que no resulta creíble del mismo modo que no resulta creíble este presupuesto".

Además, el diputados socialista ha explicado que el incremento de las partidas de sanidad, educación, servicios sociales y vivienda "es de 126,8 millones, cuando el aumento de la aportación total del Gobierno de España para el año que viene es de más de 230 millones de euros". Es decir, el Ejecutivo regional "no usa todos los recursos disponibles para reforzar los servicios públicos".

Este proyecto de presupuestos "es poco ambicioso y repetitivo, ya que recoge partidas que no se han realizado hasta el momento como, por ejemplo, el Parque científico tecnológico, el Centro de datos, el centro de salud de Alberite o varias residencias para personas mayores", ha concluido.

LA RIOJA, "TIERRA DE OPORTUNIDADES"

Por el PP, su portavoz parlamentaria, Cristina Maiso, ha valorado las cuentas de la Consejería para el año que viene, porque "van a convertir a nuestra tierra en una tierra de oportunidades, como ya lo es, pero mejorada, y con avances en muchos ámbitos, como puede ser la Administración, como pueden ser las políticas sociales, la vivienda, la sanidad o la educación".

Para ello, ha afirmado que "se cuenta con 2.322 millones de euros, es decir, casi un 10 por ciento más que en el año pasado, de los cuales hay más de 174 millones de euros para invertir en los riojanos".

Maiso ha puesto en valor en el área de Salud "los más de 70 millones de euros, por los más de 20 millones en educación y otros 20 en políticas sociales, a lo que hay que sumar en vivienda más de 17 millones de euros".

"Ese gasto es importante por cuanto es el mayor gasto social de esta legislatura y también responde a que nuestra región se convierta en la tierra con la mejor presión fiscal, es decir, bajando los impuestos cuando se puede, pero mejorando los servicios públicos, cohesionando todo lo que tiene que ver con la política territorial y, por supuesto, un presupuesto municipalista, como es teniendo en cuenta todos y cada uno de los 174 municipios", ha concluido la portavoz popular.