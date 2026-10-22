El PSOE califica de "trampa de ingeniería financiera" las Ordenanzas Fiscales; "El alcalde incumple el alivio del 10%"

El portavoz del GMS, Iván Reinares. - PSOE

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha calificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 presentado ayer por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño como "una trampa de ingeniería financiera" porque "quitan unos céntimos de un lado mientras meten la mano en la cartera de los ciudadanos por el otro, con subidas masivas en las tasas de agua, basura y servicios públicos".

Así de contundente se ha mostrado este jueves el portavoz del GMS, Iván Reinares, tras estudiar el proyecto que, como ha criticado, "se nos remitió el pasado martes, en mitad del Debate del Estado de la Ciudad, sin tiempo para poder trabajarlo y con tan solo cinco días hábiles para presentar propuestas mínimamente serias".

Iván Reinares ha querido demostrar, con datos, "el incremento" de estas ordenanzas a pesar "de la propaganda y del anuncio del alcalde de Logroño de aliviar el 10 por ciento los impuestos y tasas municipales que ha repetido hasta la saciedad". Así, afirma, "lejos de reducirse un 10% los datos que nos salen a nosotros al hacer un estudio de familia media es de una subida del 12,35%".

"NO CUMPLE SU PROMESA ELECTORAL ESTRELLA"

Para el PSOE "la realidad es incontestable" una familia media de Logroño "pagará en 2027 más impuestos y tasas municipales que en 2023. El alcalde de Logroño vuelve a no decir la verdad y el PP ha vuelto a incumplir su promesa electoral estrella de bajar la factura fiscal a todos los ciudadanos".

Precisamente y "para que los ciudadanos conozcan esa realidad" desde el PSOE han querido explicar "sin enredos burocráticos" qué supone para una familia tipo (de cuatro miembros, dos adultos y dos niños y con un turismo) "lo que el equipo de Conrado Escobar dice que nos regala y lo que realmente nos cobra por la puerta trasera".

IBI, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TASAS

Con respecto a la "bajada" de los impuestos, el PSOE explica que, con respecto al IBI de la vivienda "una familia tipo, en el año 2023, pagaba 173,86 de contribución". Para la proyección de 2027, con la bajada del IBI al 0,565% anunciada por el Partido Popular, "pasará a pagar 166,48. Un ahorro de 1 euro respecto al 2026 y de 7 euros si hablamos de 2023". En el caso del impuesto de Circulación, "en 2023 la cuota (media) era de 60 euros y para 2027 será de 60,36 euros".

Pero para el PSOE "lo importante" llega con "lo que no cuentan, con las tasas reales y los precios públicos". Con respecto a la tasa de basuras "en 2023 se pagaba 90,11 euros, en 2027, 151,24 euros".

"El sobrecoste de la basura respecto al 2023 son 61,13 euros, lo que es un 67,83% más".

En el caso de la tasa de agua y alcantarillado, "un consumo familiar medio al año pasa de 236,53 euros en 2023 a 251,67 en 2027".

"El total de la subida de tasas desde el 2023 al 2027, hace un incremento de 76,27 euros al año, lo que es un 23,49% de subida".

Ahora -prosigue Reinares- "si hacemos la suma de todos los impuestos y todas las tasas nos sale que de 2023 al 2027 ha habido un incremento total de 69 euros, un aumento del 12%. Esto es lo que a una familia tipo le supone a su bolsillo".

"LA PRESIÓN FISCAL AUMENTA UN 12,35% AL CIERRE DE LA LEGISLATURA"

Por tanto, la presión fiscal "aumenta un 12,35% al cierre de esta legislatura". A pesar de que el alcalde "prometió un descenso del 10 por ciento en tasas e impuestos municipales, la realidad es que ha incumplido".

También ha criticado "el maquillaje" que presenta el equipo de Gobierno "con la bajada del impuesto del ICIO un 2,92% y crear una bonificación del 25% para las promociones de VPO. "Esto es puro maquillaje porque hay que decir que las viviendas de Protección Oficial en La Rioja tienen su precio final de venta estrictamente topado por el nuevo VPO de la comunidad autónoma". Por lo tanto, "esta bajada de impuestos no va al bolsillo de las personas que van a comprar ese piso, de esos jóvenes o de esas familias compradoras".

Finalmente, y volviendo a la tasa de Basuras, el PSOE lamenta que "el incremento del 68 por ciento se aplica como una tarifa plana, por metros cuadrados y categoría de calle". Ante ello, pide que se apliquen "criterios de progresividad por nivel de renta", por ejemplo, porque "no se puede tratar igual a una familia con ingresos mínimos que a un gran patrimonio".