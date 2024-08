El PSOE eleva ante la Inspección de Servicios y la Intervención el sueldo "superior a la norma" del gerente del SERIS

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional socialista María Somalo ha informado hoy de que el PSOE ha denunciado ante la Inspección de Servicios y la Intervención General de la Comunidad Autónoma que el gerente del SERIS, Luis Ángel González, cobra un "sueldo superior a la norma".

En rueda de prensa, Somalo ha calificado como una "irregularidad descarada" el hecho de que el actual gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS) tenga el sueldo de un consejero, y no de un viceconsejero como se estipula en dos decretos y dos órdenes.

La diferencia, ha dicho, alcanza casi los 4.000 euros anuales. No obstante, ha considerado que lo importante no es la cuantía sino el hecho en sí de que esté percibiendo una retribución que no le corresponde.

Se ha preguntado qué podría parecer que "el señor presidente del Gobierno de La Rioja percibiera una retribución superior a la que se marca", considerando que "el comportamiento es el mismo independientemente de la cuantía".

SOBRESUELDO DEL ANTERIOR GERENTE

En su comparecencia también ha recordado que el anterior gerente del Servicio Riojano de Salud, Jesús Álvarez, percibía "retribuciones añadidas a las propias de su cargo de gerente por la realización de actividades extraordinarias y guardias localizadas".

"Recordamos que venía percibiendo una media de 5.900 euros mensuales añadidos a las retribuciones que le corresponden como gerente; algo especialmente singular toda vez que el gerente del Servicio Riojano de Salud tiene la consideración de alto cargo del Gobierno", ha dicho.

Estas "irregularidades", ha añadido, fueron denunciadas por el Partido Socialista, "aunque todavía ni la Inspección de Servicios ni Intervención General ha resuelto esas denuncias".

"Sí que han provocado determinados movimientos en el Servicio Riojano de Salud, como el cese de Jesús Álvarez como gerente del SERIS y su sustitución por el actual", ha señalado.

Ante esto, ha visto que "lo único que se ha hecho es cambiar a las personas intentando correr una cortina de humo al respecto de qué es lo que está pasando en el Servicio Riojano de Salud".

A su juicio, "este lavado de manos no tiene otra responsable que la señora consejera María Martín, que es la que está permitiendo que todo este tipo de situaciones se mantengan en el tiempo".