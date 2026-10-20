El PSOE enmienda a la totalidad los presupuestos de Capellán: "Tenemos un proyecto alternativo"

El secretario general del PSOE, Javier García - PSOE

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista ha confirmado hoy que este partido presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gonzalo Capellán asegurando: "Tenemos un proyecto alternativo".

En rueda de prensa, ha explicado que, tras entrar el proyecto de presupuestos en el Parlamento de La Rioja y haber escuchado a los consejeros, han decidido presentar enmiendas a la totalidad, tanto a la Ley de Presupuestos como a la de Medidas Fiscales.

"Lo hacemos por una razón fundamental", ha dicho, "y es que La Rioja tiene más recursos que nunca, pero el Gobierno de Gonzalo Capellán no los está utilizando para convertirlos en mayor bienestar social, mejores servicios públicos y mayores oportunidades de futuro".

Ha señalado cómo el presupuesto de 2027 vuelve a presupuestar 22,7 millones de euros para un plan que anunció el presidente en el Debate Sobre el Estado de la Región para impulsar y revitalizar polígonos industriales.

Sin embargo, ha añadido, en los tres años anteriores se habían presupuestado 33 millones de euros para este mismo cometido y se ejecutaron "cero euros". Por tanto, se ha preguntado sí, ahora, "en año de elecciones", hay que dar crédito a lo presupuestado.

También ha dicho que, desde el PSOE, no se cuestionan que "se apueste por aliviar fiscalmente a familias, trabajadores autónomos y a algunas empresas"; pero sí "que se apliquen ventajas generalizadas, sin ningún criterio de renta ni progresividad fiscal".

Desde el PSOE, frente a las cuentas presentadas por el Gobierno de La Rioja, se propone una "fiscalidad justa", un Plan Riojano de Vivienda Pública, con entre tres y seis millones de euros y que tenga en cuenta las 17.000 viviendas vacías que hay en La Rioja; un Préstamo de Emancipación, de hasta 50.000 euros; alquileres asequibles; y que se cumpla la Ley de la Cadena, entre otras cuestiones.