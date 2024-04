PSOE e IU califican de "regresión" las políticas de violencia de género mientras que Salud habla de "sensatez y mejora"

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos-IU han acusado a la actual Consejería de Salud de producir "una regresión" en el ámbito de la protección de la mujer víctima de violencia de género en La Rioja mientras que la consejera del ramo, María Martín, ha asegurado que su gestión ayuda "de manera mucho más sensata" a estas mujeres porque "los protocolos había que mejorarlos".

Las diputadas regionales, María Somalo (PSOE) y Henar Moreno (Podemos-IU) han hecho estas declaraciones durante la defensa de una interpelación conjunta en el Parlamento riojano sobre la atención a la violencia de género en el ámbito sanitario. En concreto ambas se han referido, sobre todo, al cese de la trabajadora social, hasta ahora responsable de los programas 'Contra la violencia de género' del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Antonia Aretio, por parte del Gobierno riojano.

Tras preguntar a la consejera de Salud qué está haciendo el Servicio Riojano de Salud por la violencia de género, la diputada de Podemos-IU ha lamentado que el Gobierno de Gonzalo Capellán "no avance en nada de todo aquello que se había avanzado en materia de violencia de género en la legislatura anterior".

Pero sobre todo, la diputada de Podemos-IU ha querido saber "porqué se produjo el cese de la trabajadora social". Moreno ha criticado su cese y, sobre todo, que se haya nombrado a una nueva coordinadora "a media jornada". Ante ello -ha expresado- "parece que lo que funciona, si no le gusta al nuevo Gobierno, se lo carga".

"FRENAR LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS"

Por su parte, la diputada socialista, María Somalo, también ha querido centrar su intervención en el cese de la coordinadora de la Comisión Técnica de Violencia de Género el pasado 9 de octubre de 2023" pero, en su caso, ha indicado: "Yo no voy a preguntar por las causas porque son muy claras: Fue cesada en un intento de la consejera de Salud de frenar las avanzadas políticas que se implementaron la legislatura anterior para combatir la violencia contra las mujeres y la infancia en el ámbito sanitario".

"No solo la cesó usted -le ha dicho a María Martín- sin darle explicaciones sino que, además, mintió en un Consejo de Administración indicando que ya había sustituta cuando no la había".

Aún con todo -ha lamentado- "lo peor es que con este cese hay proyectos que han quedado paralizados y tendrán repercusiones importantes en la vida de la gente".

Por su parte, la consejera de Salud, María Martín, ha lamentado que "con la problemática que genera la violencia de género", a la oposición "solo le importe el cese de una trabajadora social. Esto demuestra lo que le importa a cada uno".

Tras dar las gracias a Aretio por su trabajo ha criticado la actitud de la oposición al "desprestigiar" a su nueva sustituta "porque no sea la que ustedes quieren. Eso se llama totalitarismo".

Además de insinuar que el Gobierno de Andreu "fue un cortijo" creando "puestos" que no existen "como el de esta coordinadora" que era "temporal", Martín ha querido dejar claro a los riojanos que nosotros "vamos a seguir gestionando los recursos para ayudar a la mujer víctima de violencia de género y se va a coordinar con justicia".

"Yo quiero trasladar que, dentro de nuestro trabajo, estamos poniendo orden y coordinando los recursos para poner a la mujer víctima de violencia de género en el centro del sistema. Tenemos que mejorar la coordinación y trabajar en todos los ámbitos porque nos preocupa, por ejemplo, el aumento de víctimas en mayores de 65 años por su vulnerabilidad o el aumento del abuso de las mujeres con discapacidad", por ejemplo.

"HEMOS BAJADO LOS INDICADORES"

En otro orden de asuntos, la consejera de Salud ha vuelto a demostrar "con datos" la situación actual en la que se encuentra el Servicio Riojano de Salud. Unos datos "que parece que les molesta a los socialistas" porque desde que "llegamos hace 8 meses hemos bajado los indicadores; Las listas de espera son nuestra prioridad al igual que la Atención Primaria. Estos son nuestros ejes centrales y las cifras están mejorando".

En su intervención, María Martín también ha afeado un comentario del socialista Miguel González de Legarra cuando la ha interpelado sobre esta materia. Así la consejera ha dicho: "Insinúa un determinado interés espurio de algún profesional de aumentar las listas de espera para cobrar un sobresueldo", palabras que ha pedido que retire "por respeto" a los profesionales aunque el diputado socialista no lo ha hecho.

Además, y al requerimiento de Legarra de conocer "los sueldos del exgerente del SERIS o de otros altos cargos", la consejera de Salud ha dicho que "por respeto a los trabajadores y a los profesionales, esa información no se va a pasar por correos electrónicos, es una información privada, pero pueden ir a ver esa información cuando quieran".

"TRANSPARENCIA"

Con todo ello, Martín ha asegurado que su Consejería se basa en la "transparencia", una transparencia -ha indicado- que "no hubo en el Gobierno de Andreu" tras mostrar en el pleno circulares que "en su momento, no se publicaron para que nadie se enterase sobre cambios en el sistema o resoluciones que no se publicaron por el mismo motivo, para que nadie se enterase".

En este punto, añade, "cuando perdieron las elecciones, sabiendo que había una regulación de actividad extraordinaria para las listas de espera la cerraron a pesar de que estaba regulada hasta diciembre de 2023 solo con el fin de que se dispararan las listas de espera".

Aún así, ha insistido, "en estos ocho meses hemos mejorado las cifras". Tras dar las gracias "por el esfuerzo que hacen los profesionales sanitarios para que la salud de los riojanos vuelva a tener esa asistencia que nunca debió dejar de tener" ha vuelto a explicar que desde el Gobierno de Capellán "hemos fomentado la investigación, la docencia, la mejora de las infraestructuras... solo en estos meses las demoras de las consultas externas han bajado, también en Atención Primaria, hemos ampliado la actividad del hospital de Día y optimizado el hospital de La Rioja y vamos a seguir trabajando por los riojanos".

"GRAVES ERRORES DE LOS GOBIERNOS DEL PP"

Por su parte, el socialista Miguel González de Legarra ha criticado "el déficit de personal" que existe en el Servicio Riojano de Salud aunque, como ha indicado, "no solo afecta a la sanidad riojana". En concreto -ha afirmado- "la falta de médicos afecta a todo el Sistema Nacional de Salud por los graves errores que tuvieron los gobiernos del PP que, en sus legislaturas, convocaron menos plazas para residentes que nuevos graduados".

Ante ello ha pedido a los 'populares' que "no responsabilice al PSOE de esta situación porque desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno hay más plazas de formación sanitaria que alumnos salen de sus facultades".

Por su parte, a nivel regional, el PSOE ha pedido al PP que "se ponga manos a las obras" para continuar "el buen trabajo que realizó la socialista Concha Andreu que, gracias a las inversiones en tecnología punta y mejora de condiciones laborales, cubrió las plazas MIR convocadas y los residentes continuaron vinculados al SERIS tras su formación".

Para González de Legarra "la falta de atractivos deja en cuadro a la sanidad riojana".

También se ha referido a la situación del exgerente del seris quien "a pesar de tenerlo prohibido por ley cobró unos sobresueldos". Ante ello -indica- "parece que hay muchos profesionales que se han apuntado para hacer horas extras y empiezan a exigir a percibir ingresos extraordinarios a pesar de que el PP está haciendo todo lo posible para ocultar esta información".

Por todo ello, ha retado a la consejera de Salud a "hacer públicas las nóminas de los altos cargos del Gobierno de Andreu en el SERIS si ella hace lo mismo con los altos cargos de la Consejería de Salud y del SERIS en estos momentos".