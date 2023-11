PSOE reclama que el Gobierno local "solucione problemas reales" de logroñeses, como reforma integral de calle Lardero

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño reclamará mañana, mediante una moción que va a plantear al pleno consistorial, que el Ejecutivo local "solucione los problemas reales de los logroñeses", en este caso, llevando adelante "una petición vecinal reiterada, la de la reforma integral de la calle Lardero", como ha apuntado este miércoles el concejal socialista Kilian Cruz.

El edil ha presentado esta mañana la propuesta, en la que, ante los continuos reventones que se están produciendo en el entorno de la calle Lardero de Logroño, se insta al actual equipo de Gobierno de Conrado Escobar a que "actúe de una forma decidida para ejecutar una reforma integral en aspectos tales como la iluminación, el mobiliario o el baldosado del tramo de la calle comprendido entre Gran Vía y Pérez Galdós, además del cambio de saneamientos y tuberías".

Con esta iniciativa, desde el PSOE "atendemos las quejas del vecindario de la calle Lardero, que está harta del abandono que sufre esta zona del centro urbano de Logroño", ha afirmado Cruz, quien ha recordado que "en el anterior mandato, gobernando el Partido Socialista, fueron varias las calles de la ciudad de Logroño que mejoraron de forma integral, abordando en dicha reforma el cambio de las tuberías de fibrocemento (amianto) a tuberías de PVC".

Así, "nos encontramos con la mejora integral de la calle República Argentina (entre Gran Vía y Pérez Galdós), Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (entre Gran Vía y Murrieta), la calle Fundición completa, en el barrio de Madre de Dios, Ruperto Gómez de Segura, 8 de marzo y Emilio Francés; además, la calle Vara de Rey en su intersección con Duques de Nájera y Miguel Delibes, calle del Sotillo e Iregua, etc".

El Grupo socialista desea llevar adelante "este modelo de reforma (similar también al de la calle Teresa Gil de Gárate), tanto en alumbrado, saneamiento, mobiliario y zonas estanciales, a la calle Lardero". Como ya han manifestado públicamente, el compromiso del PSOE, tras haber llevado a cabo la reforma de la calle Fundición era, si hubiera gobernado, realizar la reforma integral de esta calle, en su tramo entre Gran Vía y Pérez Galdós, "tal y como ha pedido de forma reiterada el vecindario de la zona, ha apuntado el concejal.

Cruz ha criticado que el alcalde Conrado Escobar "ya ha dispuesto de tiempo suficiente, más de 5 meses, para comprometerse en aplicar más y mejores medidas de mejora en este céntrico tramo vial y, tal como estamos viendo constantemente, los gestos realizados hasta ahora por el Partido Popular para atender a este vecindario son claramente insuficientes para aplicar mejoras que garanticen la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta calle".

Con esta falta de atención, "Conrado Escobar está demostrando que no sabe hacer municipalismo porque no soluciona los problemas reales de la ciudadanía de Logroño", insiste el concejal socialista Kilian Cruz. "Los datos lo demuestran: ni el Alcalde se ha reunido con la vecindad ni el anteproyecto de los Presupuestos 2024 de la ciudad refleja ninguna partida económica para la calle Lardero", ha expuesto el concejal del Grupo Municipal Socialista.

Desde el Grupo Municipal Socialista, por ello, entienden que "el municipalismo se traduce en que las autoridades públicas debemos dar soluciones a problemas básicos de la ciudadanía, y no perdernos en soflamas grandilocuentes sobre temas supramunicipales, tal y como hace el Partido Popular de Logroño en los últimos plenos municipales".

En palabras del concejal socialista Kilian Cruz Dunne, "nosotros no estamos desconectados de los problemas básicos de la ciudadanía: tuberías, limpieza, luces, etc Por ello, queremos favorecer y potenciar las soluciones vecinales y aportar respuestas reales a problemas reales de la vecindad".

La calle Lardero es una zona urbana que "se ha quedado aislada y las reivindicaciones vecinales suponen una imperiosa necesidad", tal y como demuestra la entrega en el Ayuntamiento, el pasado lunes 27 de noviembre, de cerca de 500 firmas.

Unas peticiones que "reclaman una remodelación del entorno urbano no sólo en el plano estético sino en el de seguridad también: si se rompen las tuberías de la calle son roturas que no sólo afectan a negocios, portales y escaparates... sino a las personas (viandantes, vecinos y vecinas, etc) que viven con miedo a que la próxima rotura les pille por medio y les lleve al hospital", ha finalizado Kilian Cruz.