PSOE "sospecha" que PP "no pretende cumplir" con la Ordenanza de Accesibilidad Universal al no desarrollar actuaciones

Publicado 03/10/2018 12:47:10 CET

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Logroño, María Marrodán, ha alertado este miércoles que "el PSOE sospecha que el equipo de Gobierno que dirige Cuca Gamarra tan solo está improvisando en cuanto al cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal y no está planificando con ambición la implantación y desarrollo de esta norma en Logroño".

En rueda de prensa, la edil responsable de Servicios Sociales ha explicado que "la Ordenanza se aprobó en mayo de 2015 y se convierte en una hoja de ruta para convertir Logroño en una ciudad accesible".

Para ello, establece una serie de soluciones "para adecuar progresivamente los espacios urbanos, edificios y medios de transporte, así como los sistemas de comunicación e información y la utilización de los bienes y servicios, a las exigencias normativas sobre la materia".

"El objetivo final es que toda la ciudadanía pueda disfrutar de un entorno accesible y apto, mejorando a su vez el confort y la calidad de vida de toda la población", ha destacado.

Debido a la importancia de esta norma, el PSOE planteará mañana en el pleno ordinario de octubre una batería de preguntas relacionadas con el cumplimiento o no por parte del equipo de Gobierno local del PP de la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal.

En concreto, la concejala socialista ha manifestado que "el PSOE sospecha que el Ejecutivo municipal del PP no tiene intención de cumplir con la Ordenanza porque en ella se incluyen una serie de iniciativas que no se han llevado a cabo, un aspecto que demuestra que la alcaldesa, Cuca Gamarra, no ha sido ambiciosa en el objetivo de favorecer una ciudad accesible para todos".

En este sentido, ha detallado que "la Ordenanza establece que las competencias a las que se refiere esta norma se ejercerán, por un lado, desde el Consejo Municipal de la Discapacidad, que fomentará y promoverá el cumplimiento de esta normativa, recabando información, promoviendo la realización de estudios, informes y actuaciones".

Por otro lado, concreta que "el inspector en accesibilidad velará por el cumplimiento de esta Ordenanza y detectará e informará sobre barreras de accesibilidad en el medio urbano, en la edificación, el transporte y en la información y comunicación del entorno municipal". Esta vigilancia será complementada por los demás servicios de inspección municipales y por la Policía Local.

De acuerdo a estas disposiciones de la Ordenanza, el PSOE quiere que el Gobierno municipal del PP explique en el pleno "cuántos informes ha emitido el inspector en accesibilidad en los ámbitos señalados -medio urbano, edificación, transporte, información y comunicación-, así como el resto de los servicios municipales de inspección y la Policía Local, porque la accesibilidad va más allá de eliminar una barrera arquitectónica de forma puntual".

Asimismo, otra de las preguntas hace referencia a la obligación establecida en la Ordenanza de que el 15 de febrero de 2017 concluía el plazo establecido para que todas las áreas de las que se estructura el Ayuntamiento de Logroño realizaran un estudio detallado de todas sus instalaciones, servicios, procesos, mobiliario y cualquier otro elemento que quede afectado bajo esta norma municipal para su adaptación progresiva.

En definitiva, ha confirmado que "el PSOE quiere saber el contenido de estos informes, que tienen que servir para marcar la hoja de ruta para la implantación real de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal en Logroño", pero ha aclarado que "el Partido Popular no nos ha facilitado estos informes y, por tanto, sospechamos que no existen, a pesar de que ha concluido el plazo establecido".

CINCO MESES SIN RESPUESTA.

Marrodán ha explicado que se trasladan a sesión plenaria estas cuestiones porque "el PSOE no ha podido obtener una respuesta adecuada por otras vías desde mayo, mes en el que por primera vez las planteamos en la Comisión de Familia y Políticas Sociales".

Posteriormente, el Grupo Municipal Socialista volvió a preguntar en agosto en esta misma Comisión por el cumplimiento de la Ordenanza de Accesibilidad Universal y la respuesta que ofreció el Partido Popular se limitó a que se habían requerido los informes a los distintos servicios municipales y estos los harían llegar.

Ya en septiembre, el secretario de la Comisión entregó un extracto de la memoria correspondiente al año 2017 del Plan Municipal de Integración de Personas con Discapacidad y, concretamente, de las medidas que se habían llevado a cabo en materia de accesibilidad universal.

Analizada la información recibida, el PSOE ha confirmado que se han llevado a cabo acciones y jornadas de sensibilidad y una actualización de guías de accesibilidad que ya existían.

"Con respecto a la emisión de informes y la puesta en marcha de acciones específicas, es muy fácil comprobar gracias a la documentación recibida que simplemente el Ayuntamiento de Logroño se ha limitado a la tramitación de incidencias de la ciudadanía a través del 010 o inspecciones realizadas por Logroño Sin Barreras", ha señalado.

Por tanto, ha criticado que "el Gobierno encabezado por Cuca Gamarra se había limitado a la resolución de incidencias puntuales con acciones concretas y no a la implantación real de medidas para desarrollar la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal".

Además, Marrodán ha añadido que "cinco meses después de plantear por primera vez las preguntas, el PSOE continúa sin conocer los informes que ha elaborado el inspector de accesibilidad y el resto de servicios municipales de inspección y por la Policía Local".

Por todo ello, ha apuntado que "el Partido Popular continúa despreciando la labor de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño porque no contestan con rigurosidad y se resisten a ofrecer explicaciones".

De ahí que la concejala del PSOE haya manifestado que el Grupo Municipal Socialista espera que el Ejecutivo municipal del PP por fin aclare y concrete en el Pleno las medidas llevadas a cabo para desarrollar la Ordenanza y los informes emitidos para ello.

"A partir de las explicaciones que ofrezca el Partido Popular, el PSOE planteará propuestas para hacer una apuesta real por la accesibilidad universal en Logroño, con los medios necesarios y el convencimiento de que la ciudad y los servicios que se prestan deben ser accesibles para todas las personas", ha concluido María Marrodán.