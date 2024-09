El PSOE tilda de "desastre" unos San Mateos "que Logroño no se merece" y que llama a "arreglar" lo que "han estropeado"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha tildado este lunes de "desastre" las recién finalizadas fiestas de San Mateo de la ciudad, unos festejos "que Logroño no se merece" y para los que, de cara a la edición del próximo año, ha llamado ya al Gobierno local a "trabajar para arreglar" lo que "ellos mismo han estropeado".

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los Sanmateos 2024, Alonso ha reseñado que "se resume de una manera clara y contundente: qué desastre, peor imposible". "Y eso -ha aclarado- que este balance contundente y claro está hecho al margen de afinidades, al margen de ideologías, al margen de partidos políticos".

En sus palabras, "es el resumen de lo que se escucha, de lo que se dice, de lo que se comenta en las calles de nuestra ciudad, en las calles de Logroño, lo que se comenta por parte de una amplísima mayoría de ciudadanos de Logroño al margen de lo que voten". "Y es que las previsiones eran malas, pero es que la realidad ha sido aún peor", ha sentenciado.

Ha hecho, así, especial referencia a la "mala planificación en cuanto a la hora del cohete anunciador de las fiestas, una competencia exclusiva del alcalde, del señor Escobar". "Había gente en el cohete, sí, pero trasladando la responsabilidad a muchos padres que tuvieron la necesidad o la obligación de firmar para que nuestros hijos pudiesen acudir. Y con una parte de la comunidad educativa, que no pudo asistir", ha dicho.

Un "despropósito al que se unió la propia Consejería de Educación estableciendo diferencias entre colegios por unos metros", ha añadido Alonso, para quien "a partir del cohete, errores continuos en el programa: un Tragantúa que no estaba donde el programa decía que debía estar; cancelación de actos; drones que empiezan tarde; sin casas regionales; aforos sin controlar; o un programa que se mandó a última hora, ni tan siquiera llegó a muchas zonas de Logroño".

A ello ha añadido que "si nefasta ha sido la planificación, lo peor han sido las ausencias; ausencia de una programación musical a la altura una capital como Logroño; ausencia de un Espacio Peñas, para un público joven y adulto, en el que, por supuesto, el Gobierno del señor Escobar no tiene ninguna culpa".

También ha tenido referencia para la Quema de la Cuba, "una cuba de una peña, con la provocación hacia la anterior Corporación quemando elementos indultados en el año 2019 y la espantada del señor Escobar que no fue capaz de dar la cara y cerrar los amateos 2024 ante los primeros pitidos del público". "El alcalde es alcalde para todo, para lo bueno y para lo malo, es la primera autoridad de la ciudad y por lo tanto debe dar la cara", ha asegurado.

Y, por último, "a modo de traca final del absurdo, llega la rueda de prensa del señor Miguel Sainz de este pasado viernes de valoración de las fiestas, en las que llega a pronunciar, y leo textualmente, unas fiestas inolvidables, unos Samateos francamente exitosos".

"De verdad, yo no sé si es una broma macabra, si hay cámaras ocultas en esta casa, si es una provocación o si es una huida hacia adelante de este concejal. Y señalaba el señor Sainz el viernes que la oposición buscaba elementos para emborronar las fiestas y leo también textualmente, si es que no ha hecho falta buscar nada, si es que a mí mismo me ha parado gente por la calle para decirme lo desastre de estas fiestas del año 2024", ha criticado el portavoz socialista.

Por eso, "al margen de partidos e ideologías, esto no es serio, Logroño no se merece esto, la gente de Logroño y sus impuestos no se merecen lo que está ocurriendo". Frente a ello, ha contrapuesto Alonso que "la gente ha salido a la calle, las peñas, la ilusión, las ganas han estado de sobresaliente, lo mejor, sin duda, de estas fiestas mateas del año 2024 ha sido la participación y las ganas de la gente".

PISADO Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

El responsable municipal del PSOE ha querido, además, hacerse eco de "dos cuestiones ocurridas esta semana, al margen del programa de fiestas". La primera, "el acto del Pisado de la Uva", en el que "ni la bandera de Logroño en el escenario, ni saludo al alcalde por parte del presentador, ni por parte del presidente del Gobierno de La Rioja al alcalde de Logroño llegó a escucharse".

"Todo ello -ha lamentado- el día grande de Logroño, en pleno centro de Logroño, todo ello en un acto institucional. Logroño diluido el día de San Mateo, menos mal que gobierna el mismo partido en el Gobierno de La Rioja y en el Ayuntamiento de Logroño".

Ha añadido "otro elemento también que considero importante, al margen del programa, las Resoluciones de Alcaldía, que han creado agravios comparativos entre funcionarios, con lo que criticó el señor Escobar el acudir a las Resoluciones de Alcaldía y se ha visto obligado a firmarlas", por lo que ha pedido a Escobar "menos criticar y más cumplir con todos los trabajadores de esta casa".

"MEJORAR LAS FIESTAS".

Todas estas circunstancias concurren, a juicio de Alonso, para que "ni el señor Escobar ni el señor Sainz son de fiar en su deseo, si es que lo tienen, de mejorar las fiestas mateas", recordando "sus palabras en estas mismas fechas hace un año, cuando hacían balance de las fiestas 2023" y hablaban de "más actividades para personas mayores y el público adolescente" o de que el "Espacio Peñas se consolidaba en su nueva ubicación y sería una zona para ir desarrollando".

"El señor Escobar y el señor Sainz no son de fiar en materia de fiestas, que no cuente con el Partido Socialista para mejorarlas, para arreglarlas, porque ellos mismos han estropeado las fiestas mateas, salvo que reconozcan el desastre que han sido estos Sanmateos 2024, reconozcan que las fiestas mateas han tocado fondo", ha subrayado Luis Alonso.

Por eso, para finalizar, ha exigido al PP "que traten de mejorar las fiestas mateas por esta ciudad, que se pongan a trabajar ya desde hoy en las fiestas mateas del año 2025 y que empiecen por decir la verdad y por llamar las cosas por su nombre, porque nunca haciendo lo mismo se consiguieron resultados distintos".