El PSOE ve "intolerable" que el Gobierno del PP "se niegue a desarrollar la Ley regional contra la violencia de género"

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE, Ana Victoria del Vigo, ha denunciado el rechazo del PP y Vox en el Parlamento de La Rioja a desarrollar la Ley regional contra la violencia de género.

Del Vigo ha dicho que "esto es algo intolerable desde cualquier punto de vista, ya que significa la paralización del desarrollo y funcionamiento de una Ley aprobada la pasada legislatura por unanimidad".

La diputada socialista ha recalcado que "es particularmente grave el caso del PP, que no quiere desarrollar una Ley que votó a favor".

Del Vigo ha explicado que esta Norma "es una de las mejor estructuradas y más novedosas del país". Esta Ley incluye "la creación del Observatorio sobre Violencia de Género, encargado de la elaboración de protocolos o coordinación de recursos de las diferentes administraciones".

La diputada socialista ha asegurado que "el Gobierno regional no ha convocado todavía a este órgano, cuando la Ley fija que ha de reunirse, al menos, dos veces al año".

Del Vigo ha avanzado que el Grupo Socialista "ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir al Ejecutivo que convoque este Observatorio". No puede ser, ha añadido la diputada Socialista, "que el Gobierno de Capellán no cumpla con la Ley, especialmente en un área tan sensible como es la lucha contra la violencia de género".

Por su parte, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva regional del PSOE ha asegurado que "es incomprensible que el Partido Popular frene el desarrollo de la Ley regional contra la Violencia de Género cuando, desde 2003, son 1.254 las mujeres asesinadas".

Naiara Hernáez ha lamentado que "en La Rioja, al PP no le hace falta Vox, como sucede en otras Comunidades, para frenar o paralizara el desarrollo de Leyes que son positivas para mejorar la vida de las mujeres".

Hernáez ha recordado que la Ley de Igualdad de Género de La Rioja, que también se aprobó durante la pasada legislatura, "se encuentra en la misma situación, ya que el Gobierno de Capellán no quiere desarrollarla".

La secretaria de Igualdad del PSOE ha exigido al Gobierno del PP que "rectifique y que impulse ambas legislaciones".