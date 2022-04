Profesora de máster UNIR y directora señala cómo el nuevo decreto "va a exigir que verdaderamente se cambie el concepto de evaluación"

LOGROÑO, 10 Abr.

La profesora del Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Blanca María Dorado, ha señalado en una entrevista a Europa Press: "Lo que recordamos son las competencias que hemos adquirido".

Ante los cambios que se pondrán en marcha el próximo curso tras el Real Decreto que ordena la Enseñanza Secundaria ha considerado que "si un alumno siente que lo que hace tiene un resultado en positivo, mejorará".

En este sentido, ha indicado cómo "el alumno, desde que es chiquitito, está condicionado a una nota". De este modo, "no se dirige el aprendizaje a lo que ha descubierto; está dirigido a qué notas ha sacado".

Se ha preguntado "qué sentido tiene; qué es un diez", relatando cómo se consigue que los escolares "entren en un sistema competitivo", en el que "si yo soy de 'dieces' me encanta"; pero, si no, "identifico que si en Lengua no paso de cinco ya no me gusta la lengua, por tanto, me desmotivo y ya no leo".

"Yo creo que si les evaluamos bien, mejorará la motivación, habrá menos fracaso escolar y menos abandono", ha afirmado considerando que con el cambio de evaluación que se introduce a partir del próximo ejercicio "habrá un trabajo racional, y no vamos a hacer mil ejercicios ni vamos a estudiar de memoria; todo irá en sintonía".

Para esta docente "no tiene ningún sentido que un alumno tenga un ordenador con acceso a Internet y le hagas memorizar", por ejemplo, todos los ríos y sus afluentes "cuando se le va a olvidar mañana".

Es más útil, a su juicio, "comprender la geografía de España, el paisaje, aprender algunos ríos: que el alumno diga, ah claro, ya entiendo por qué este paisaje tiene un clima oceánico".

Bajo este prisma, el próximo curso se pasará, a través del Real Decreto, de una calificación numérica a ordenarla de insuficiente a sobresaliente.

Aunque se trata de calificaciones que ya se han utilizado, iban acompañadas de una calificación numérica. A partir del nuevo decreto, eso desaparece y "va a exigir que verdaderamente se cambie el concepto de evaluación".

"El Sistema Educativo, a pesar de que trabaja en competencias desde la LOE, cuando se va a evaluar al alumno lo seguimos haciendo como siempre, con una categoría numérica que es cuantitativa, de tal forma que eso no puede reflejar nunca, verdaderamente, el matiz que tiene la competencia que es ver si ha adquirido un conjunto de saberes que le permitan progresar, desenvolverse y solucionar retos", ha explicado.

De este modo: "Ya no voy a evaluar si ha sacado un siete en Lengua, ahora tengo que decir si es capaz de aplicarlo al mundo real", ha dicho.

Por tanto, ha visto: "El cambio es significativo porque nos va a exigir a los docentes trabajar en competencias; será una evaluación cualitativa, verdaderamente ajustada".

Y es que para construir un aprendizaje "hay que organizar el proceso en base a la evaluación". "Creemos que es el final, y ese es el error, porque tiene que estar desde el principio; yo voy a ir viendo que el alumno está adquiriendo una competencia, y cuando acabe el proceso no tiene sentido un número, diré: lo ha adquirido de forma notable", ha destacado.

Así, ha relatado cómo el profesor, con el cambio establecido con el Real Decreto, como no podrá evaluar a los alumnos a nivel numérico "eso hará que "se centre más en ellos, en cómo aprenden, en sus ritmos".

Por tanto, se conseguirá que la evaluación sea "más personalizada" y "eso es positivo" porque supondrá "atender a la diversidad".

En este sentido, ha subrayado que "la diversidad está en cualquier alumno, porque no todos son iguales, tienen distintos ritmos de aprendizaje".

En el Real Decreto, a este respecto, se nombra el diseño universal del aprendizaje, que dice que no se puede tener una prueba fija para todos los alumnos y apuesta por "averiguar qué tipo de alumnos tienes y, según eso, elaborar una prueba específica".

"Han cambiado lo más importante del proceso, que es la evaluación" y eso "cambia todo", ha indicado añadiendo que el Real Decreto empieza, en la parte curricular, hablando del perfil de salida del alumno: "Te dice, si tu alumno ha adquirido esto, todo va bien".