El Registro de la Propiedad anuncia "un paso de gigante" combinando la presencialidad con el acceso 'on line'

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La decana del Registro de la Propiedad en La Rioja, Maria del Pilar Oliva, ha anunciado hoy un "paso de gigante" combinando la presencialidad en los trámites de este organismo con el acceso 'on line' para trámites registrales.

La sede del Decanato de los Registradores en Logroño ha acogido, en la mañana de hoy, un acto al que han acudido, entre otros, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, para dar a conocer el Registro Electrónico.

Se trata de algo, ha explicado la decana, que "supone nuevos y mejores servicios para los ciudadanos".

"No nos olvidamos de lo que ya funcionaba, pero vamos a intentar, y estoy segura de que lo vamos a conseguir, que la tramitación sea mucho más ágil y mucho más eficiente", ha resaltado.

De este modo, se mantiene "el trato directo al público" con "la presencialidad en las oficinas garantizada", pero, además, y con el objetivo de acompasarse "a los nuevos tiempos", se van a incorporar nuevas herramientas, como la videoasistencia.

"Una sede electrónica muy accesible en la que cualquier particular consulta el estado de sus trámites o accede a la publicidad" ha dicho pidiendo no olvidar que "no son procedimientos automáticos, es necesaria la intervención humana".

Ha resaltado cómo el paso dado significa para los ciudadanos que, en cualquier lugar de España, se van a poder dirigir al registro de la propiedad competente a través de su carpeta, recibir comunicaciones, mirar el estado de sus expedientes o poder consultar sus trámites.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

El presidente del Gobierno riojano, en declaraciones a los medios de comunicación, ha resaltado cómo se trata de "prestar mejor servicio a los ciudadanos en trámites esenciales". Por eso, ha querido "felicitar" a todo el Decanato de Registradores.

Ha señalado que "estamos hablando de un volumen de 5.000 trámites registrales al año" en La Rioja y cómo: "Se da un salto desde la digitalización, desde esa herramienta necesaria, cumpliendo la Directiva Europea", que decía que debía contarse con el registro electrónico "para mayo de 2024" y, por tanto, "en tiempo y forma".

Por su parte, el alcalde de Logroño ha informado de que ya se había dado la orden para la firma de un convenio, entre el Ayuntamiento y los registros que operan en la capital, con el objetivo de suscribirlo antes de final de año.

SERVICIO QUE SE PRESTAN

La sede electrónica única incorpora la videoasistencia, con la pretensión de promover el asesoramiento personal para todas las personas que lo soliciten.

Permite señalar calendarios, días inhábiles de cada Registro o atender a los usuarios en función de la lengua oficial en la que quieran comunicarse con el Registro.

Nacen las carpetas registrales, en las que el usuario podrá encontrar todas las notificaciones, comunicaciones, expedientes y procedimientos derivados de su relación con los Registros.

Se impulsa el servicio 'Cómo va lo mío', que permitirá consultas en torno a la situación de procedimientos. Por último, se potencia un servicio de comprobación de Código Seguro de Verificación (CSV).

La digitalización total de los Registros se inició el pasado jueves, 9 de mayo, día en el que entró en vigor la Ley 11/2023 de 8 de mayo, de digitalización de las actuaciones registrales en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

La norma ha supuesto la modificación de diversos artículos de la Ley Hipotecaria, que establecen la digitalización de las actuaciones registrales y regula el paso de los libros físicos a los folios electrónicos en todos los registros del país.

Se trata de una ley pionera que emana de Europa y con la que España se sitúa a la vanguardia de conceptos clave como mayor seguridad jurídica y control de la legalidad, entre otros.

La reforma garantiza un nivel de seguridad homogéneo en todos los Registros de España con independencia de su volumen, tamaño y ubicación física y territorial, en línea con una prestación del servicio registral homogénea en todo el país, como siempre se ha dado.

Para ello, se adopta el nivel homogéneo de seguridad basado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), bajo el que se sustenta la Administración pública y gran parte de las empresas de nuestro país para acreditar un nivel de solvencia, exigencia y responsabilidad adecuado al estado de la ciberseguridad que existe en España.

El acto de lanzamiento del Registro Electrónico y la total digitalización de los Registros se realiza hoy lunes, 13 de mayo, de manera simultánea en todos los Registros de España.