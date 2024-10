La renovación de Cien Tiendas comenzará en 2025 por la calle Beti Jai y se irá haciendo por fases en 2026 y 2027

Este año estará el proyecto de la primera calle, y el próximo ejercicio, el completo para toda la zona, con un presupuesto estimado de 3 millones

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La renovación de Cien Tiendas comenzará a ejecutarse en 2025, por la calle Beti Jai -cuyo proyecto se prevé tener ya en este 2024-, en una obra que contará el próximo año con el proyecto completo, para el que se estima un presupuesto de unos 3 millones de euros, que luego se irá realizando por fases, entre los años 2026 y 2027.

Así lo han adelantado este lunes los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y de Hacienda, Francisco Iglesias, quienes han recalcado que estos trabajos se llevarán a cabo con fondos municipales, ya que "se ha perdido un 40% de los fondos europeos", en torno a 1,09 millones, que estaban destinados en principio a este proyecto.

"Este equipo de Gobierno retoma, con la mayor ilusión y confianza, Cien Tiendas, que es la viva imagen de la nefasta gestión del PSOE. No se puede hacer peor, no se puede ningunear más a vecinos y usuarios, no se puede actuar con más desidia. Esta fue una obra diseñada de espaldas a los vecinos y mal ejecutada, que tiene que ser levantada de la primera a la última piedra y repuesta. Estamos sin duda ante el ejemplo de la peor gestión en materia de fondos europeos", ha afirmado Sainz.

A juicio del edil, el anterior Ejecutivo local "convirtió el emblema del comercio logroñés, una zona comercial de éxito, un punto de encuentro de todos los vecinos de la ciudad y de los visitantes, el salón de la ciudad de Logroño, un motivo de orgullo para los logroñeses, en un verdadero campo de minas, sembrado de placas metálicas, agujeros, piedras sueltas, baldosas rotas".

Una zona que, ha insistido, "el PSOE abandonó a su suerte", tras lo que "este equipo de Gobierno tuvo que intervenir en dos diferentes ocasiones para devolver cierta normalidad a las cien tiendas", algo que se hizo "en un escenario con entre 15 y 20 reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra este Ayuntamiento, simplemente por caídas y desperfectos causados a vecinos en la zona".

Ahora, se va a abordar el nuevo proyecto "codo a codo con los vecinos comerciantes y hosteleros que van a participar directamente y en todo momento, primero en su redacción". Hoy mismo, a las 20 horas, ya hay convocada una reunión con asociaciones de vecinos y de comerciantes, hasta con representantes de los portales, a los que se prevé "dar atención personalizada" durante los trabajos.

Una obra "larga y compleja", que está, además, ha recordado, supeditada a las dos obras privadas que están pendientes en la zona: la de las viviendas en el antiguo Maristas y la de Adoratrices, "donde se va a levantar un edificio de carácter residencial, muy probablemente con fin estudiantil".

"Se van a ir haciendo las obras por fases y en tramos cortos, para oacsionar las menores molestias posibles, sin abrir largos trazados de obra a la vez", ha subrayado Miguel Sainz, quien ha asegurado que "se va a hacer con responsabilidad, rigor y el máximo cuidado y control, porque no cabe ya fallar en las Cien Tiendas". Todo, contando "con el mayor diálogo y consenso", ha insistido el concejal.

Sainz ha aprovechado para "exigir responsabilidades al PSOE, no solo al antiguo alcalde, sino también al actual Grupo municipal, porque se habla de devoluciones millonarias de fondos europeos pero aquí nadie habla de las Cien Tiendas que es el ejemplo más vivo de la nefasta ejecución y gestión de estos fondos que hay en la ciudad". "Les exigimos responsabilidad y una actitud colaborativa con el equipo del Gobierno en este proceso de participación y de diálogo", ha reclamado.

PÉRDIDA DE FONDOS.

Precisamente, Francisco Iglesias se ha referido a la gestión de los fondos UE, aduciendo que "se ha hablado mucho de devoluciones de fondos, de sanciones millonarias, de incumplimientos, de falta de proyectos, de falta de gestión, de incompetencia, pero la realidad es que el primer resultado de la incompetencia del anterior equipo de Gobierno es que las Cien Tiendas no podrán tener el 100% de la ayuda ministerial sino que tendrán que quedarse en el 60% y eso gracias a este Ejecutivo".

Como ha relatado, "cuando llegamos a este Ayuntamiento, la obra de las Cien Tiendas estaba completamente empantanada", pero "tras conversaciones con el Ministerio se pudo llegar a primeros de año a un acuerdo para al menos mantener ese 60%, con lo que en esta zona ya se va a perder, se ha perdido ya, el 40% de los fondos". "Y no he escuchado al Partido Socialista entonar en mea culpa, ni generar titulares a ustedes para que, bueno, se achaque a la mala gestión", ha criticado.

El concejal ha dado cifras concretas: "ese 40% son 1.093.224 euros", ya que, como ha dicho, "sobre una subvención original de 2.907.000 euros y unas inversiones de 4.397.000 euros, este equipo de Gobierno se ha comprometido a realizar inversiones por 2.743.000 euros -que corresponderían a temas como contenedores soterrados, movilidad urbana o luminarias- y mantener un porcentaje de subvención de 1.814.318 euros".

Con lo cual, "de esos 2.907.542 euros que estaban concedidos, el Ayuntamiento de Logroño recibirá 1.814.318, es decir, una pérdida de 1.093.224 euros". Todo, "sin penalización y sin levantar ruido, sin alarmar, con una negociación seria para que al menos una parte importante del presupuesto se quede en Logroño".

"Para que vean que este equipo de Gobierno va a los Ministerios, negocia y habla. Cuando los ministerios son favorables a que la inversión se haga, se consiguen resultados", ha reseñado Iglesias, quien también ha hecho hincapié en que se logró ampliar plazos, del 30 de junio al 31 de diciembre de este año.

Ha recordado igualmente que "en este momento, el Ayuntamiento de Logoño tiene cinco contenciosos judiciales con la contrata, con Cotodisa, con lo cual hay que armar bien los expedientes para salvaguardar el interés público de las actuaciones".

Informes que, como ha corroborado, señalan la necesidad de hacer "un proyecto nuevo, con un coste superior a los 3 millones de euros, con lo cual no sólo perdemos 1,093 millones, sino que además vamos a tener que poner dinero municipal para rehacer las Cien Tiendas en condiciones".

"Nos estamos quedando en el detalle, en carril bici sí o carril bici, al que nadie es contrario. Pero hay formas y formas de hacer las cosas, y de una obra que estaba perdida al 100% se ha conseguido salvar el 60%, eso es lo importante. Luego ya veremos los procesos judiciales y veremos al final las actuaciones que se hacen pactadas con los vecinos, comerciantes y hosteleros para que todos estén cómodos con lo que se haga", ha concluido Iglesias.