El requisito del empadronamiento en Logroño para adquirir tarjeta de estudiante para el autobús seguirá siendo necesario

Publicado 04/10/2018 18:50:58 CET

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista por la cual solicitaban la supresión del requisito de estar empadronado en Logroño para la adquisición de la tarjeta de estudiante.

Desde el PP han anunciado su voto en contra, al igual que PR+ y Cs, porque "nosotros contamos ya con tarifas concretas y no podemos hacer un criterio universal en la movilidad de los estudiantes porque si hacemos caso a esta moción tendremos un transporte urbano pagado por Logroño y por los logroñeses pero que nadie colabora con él".

Previamente, el PSOE ha defendido su propuesta reclamando "una tarifa igual para todos los estudiantes de Logroño estén empadronados o no en la ciudad" y han lamentado que el PP "no hace caso al informe del Defensor del Pueblo" y critican que el Ayuntamiento "no ha hecho nada al respecto y se debería adoptar una decisión porque se están perdiendo viajes de este sector".

En concreto, en la moción instaban a hacer suya la recomendación del Defensor del Pueblo respecto a la supresión de la condición de empadronado en Logroño, Lardero o Villamediana para la obtención de la Tarjeta de Estudiante y proceder a su cumplimiento.

Además, instaban a la Junta de Gobierno Local a retirar este requisito de las bases para la obtención de dicha tarjeta así como a realizar una campaña entre los jóvenes estudiantes para informar de este cambio en los requisitos y, finalmente, que la Junta de Gobierno Local trasladara al Defensor del Pueblo el acuerdo de modificación de las bases para la obtención de dicha tarjeta.

La moción ha contado con la presentación de una enmienda por parte del PR+ quien ha planteado un punto más en la propuesta para que "este sobrecoste se repercuta al Gobierno de La Rioja". Enmienda que ha sido rechazada por parte del PSOE porque como han explicado "gran parte de los ingresos de esta administración local viene de los tributos pagados por personas no residentes en este municipio".

En este asunto, el turno en contra ha sido utilizado por el PR+ y Ciudadanos que lamentan que "la no inclusión de la enmienda ha sido una oportunidad perdida". Además, el PP también ha votado en contra porque "la moción no nos aporta nada nuevo con respecto al año 2016 ya que no ha cuantificado nada y ha tenido tiempo para hacerlo", tal y como ha indicado el concejal popular, Francisco Iglesias.

Además y con respecto a la intervención del PSOE, desde el PP han querido aclarar a los logroñeses que el Ayuntamiento de la capital "no incumple ningún artículo de la Constitución y es cumplidor en todo ello porque los logroñeses pagan sus impuestos y nosotros somos los encargados de velar por ellos y no quiero que haya una sombra de duda en este aspecto".

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos sobre la modificación en los criterios de adjudicación de licitaciones.