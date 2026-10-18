La Rioja celebra este domingo su primer Día del Traje Regional

La Rioja celebra este domingo su primer Día del Traje Regional
La Rioja celebra este domingo su primer Día del Traje Regional - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 9:28
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   LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Rioja, coincidiendo con el Día del Patrimonio Inmaterial, llevará a cabo este domingo su primer Día del Traje Regional, con el que reivindicar su "riqueza" y el "orgullo" de mantenerlos, como se apuntó el día de la presentación del evento. Una cita que se realiza por iniciativa del Instituto de Estudios Riojano (IER).

   El programa de la jornada comenzará a partir de las 10 de la mañana, con talleres infantiles. A las 11,30 horas, está previsto que se unan todos los grupos folclóricos y los riojanos que vayan ataviados con los trajes en la sede del IER, donde, a mediodía, se realizará una foto conjunta.

   A partir de allí, desfilarán acompañados de la Escuela de Dulzaína, de Jotas y Rondallas, así como los gigantes 'Serafín' y 'Nieves, hasta la plaza del Mercado, donde se interpretará la 'Jota de Logroño' y la 'Jota de La Rioja Alta', y después habrá un concierto de Rondallas.

   Durante la jornada participarán las tres escuelas del Gobierno de La Rioja, la de Jotas, dirigida por Diego Urmeneta; la de Dulzaina, a cargo de Omar Zorzano; y la Escuela de Rondalla, dirigida por Irina Kazamirskaya, que ofrecerá a mediodía un concierto en la plaza del Mercado, previo al festival.

   Además, como grupos anfitriones, participarán y bailarán el Grupo de Danzas de Logroño, Aires de La Rioja, Contradanza, el Grupo de Danzas de El Cortijo y el Grupo de Danzas de Yagüe.

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