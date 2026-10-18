La Rioja celebra este domingo su primer Día del Traje Regional - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja, coincidiendo con el Día del Patrimonio Inmaterial, llevará a cabo este domingo su primer Día del Traje Regional, con el que reivindicar su "riqueza" y el "orgullo" de mantenerlos, como se apuntó el día de la presentación del evento. Una cita que se realiza por iniciativa del Instituto de Estudios Riojano (IER).

El programa de la jornada comenzará a partir de las 10 de la mañana, con talleres infantiles. A las 11,30 horas, está previsto que se unan todos los grupos folclóricos y los riojanos que vayan ataviados con los trajes en la sede del IER, donde, a mediodía, se realizará una foto conjunta.

A partir de allí, desfilarán acompañados de la Escuela de Dulzaína, de Jotas y Rondallas, así como los gigantes 'Serafín' y 'Nieves, hasta la plaza del Mercado, donde se interpretará la 'Jota de Logroño' y la 'Jota de La Rioja Alta', y después habrá un concierto de Rondallas.

Durante la jornada participarán las tres escuelas del Gobierno de La Rioja, la de Jotas, dirigida por Diego Urmeneta; la de Dulzaina, a cargo de Omar Zorzano; y la Escuela de Rondalla, dirigida por Irina Kazamirskaya, que ofrecerá a mediodía un concierto en la plaza del Mercado, previo al festival.

Además, como grupos anfitriones, participarán y bailarán el Grupo de Danzas de Logroño, Aires de La Rioja, Contradanza, el Grupo de Danzas de El Cortijo y el Grupo de Danzas de Yagüe.