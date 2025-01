La Rioja concluye 2024 con 12 fallecidos en accidentes de tráfico, uno más que en 2023

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró durante el año pasado un total de 12 víctimas mortales en accidentes de tráfico, 7 de ellos en vías interurbanas y 5 en urbanas. Estas cifras representan un fallecido más que en 2023, en el que 11 personas perdieron la vida en vías interurbanas y cero en urbanas. El número de heridos graves se eleva a 94 personas.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la jefa Provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga Reinares, han presentado este martes el balance provisional de los siniestros registrados en las carreteras riojanas durante 2024.

Las cifras presentadas son provisionales y referidas solo a los siniestros viales que han registrado víctimas hasta las 24 horas posteriores a producirse el accidente. Las cifras definitivas ya consolidadas, que incluirán las victimas a 30 días, permitirán tener la radiografía completa de la siniestralidad vial en la comunidad autónoma en 2024.

Por su parte, Arraiz Nalda ha destacado que, aunque las N-232 ha sido la vía interurbana en la que más se han registrado accidentes con víctimas mortales, con dos fallecidos, también es cierto que son cuatro menos que en 2023 o seis menos que en 2019, año de referencia porque es anterior a la pandemia.

"No solo se ha conseguido reducir el número de fallecidos, también han descendido el número de accidentes con víctimas, pasando de 41 en 2023 a 33 el año pasado. De este modo, 2024 fue el año con menos accidentes con víctimas desde que se tienen registros de la N-232, que es 2010".

El Gobierno de España, ha resaltado que trabaja para mejorar su red de carreteras e invierte en el mantenimiento de las infraestructuras viarias y en la creación de nuevas, como lo hará con el acondicionamiento de la carretera N-232 entre el final de la variante de Villar de Arnedo y Arrúbal. También aumenta el control de las vías con mayor presencia de agentes de la Guardia Civil de Tráfico o con controles disuasorios.

Al mismo tiempo, la delegada ha manifestado que "este esfuerzo requiere de la implicación de los conductores porque el exceso de velocidad se encuentra en el 55 por ciento de los accidentes con víctimas en las carreteras interurbanas riojanas". De ahí que haya apelado a la responsabilidad de los conductores y en el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Por su parte, la jefa Provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga Reinares, ha insistido también a la responsabilidad compartida por todos en seguridad vial. "En ámbito interurbano se han reducido el número de fallecidos, pero debemos seguir insistiendo en hacer un llamamiento porque la mayoría de los accidentes con víctimas se han producido por distracción, somnolencia, cansancio, exceso de velocidad todos ellos factores humanos que merecen un cambio de actuación por parte de los conductores", ha señalado.

También ha hecho referencia a que dos de los fallecidos en vías interurbanas no llevaban cinturón de seguridad. "Algo tan sencillo como es usar el cinturón de seguridad salva vidas, pero lamentablemente cada año comprobamos cómo en accidentes mortales no se utilizaba y las consecuencias no hubieran sido tan lesivas", ha añadido.

Zúñiga ha recordado que, aunque este balance hace más referencia a las vías interurbanas, en La Rioja se registraron el año pasado cinco víctimas en vías urbanas, dos de ellos motoristas y otros dos peatones. "Ante un peatón, ciclista o motorista, tengamos siempre en cuenta su vulnerabilidad y sus altos índices de riesgo debido a su ausencia de protección", ha incidido.

CARRETERAS INTERURBANAS

De este modo, durante 2024 se produjeron en las carreteras interurbanas riojanas un total de 195 accidentes con víctimas, dando como resultado 7 víctimas mortales, 53 heridos graves y 260 heridos leves. Respecto al año 2023 se ha reducido el número de víctimas mortales (-4), el número de heridos leves (-36) y ha aumentado el número de heridos graves (+7).

De las 7 víctimas mortales, 4 eran conductores (dos de ellos viajaban sin el cinturón de seguridad), dos eran pasajeros y uno era peatón. Además, 4 de los fallecidos han tenido como principal causa del accidente la distracción, somnolencia, fatiga o cansancio.

En cuanto a la infracción más cometida en los accidentes con víctimas se encuentra el exceso de velocidad, presente en el 55 por ciento de la siniestralidad en vía interurbana. Las salidas de la vía han sido el principal tipo de accidente con un 49,61 por ciento del total, seguido de las colisiones frontales con un 30,76 por ciento.

El 90 por ciento de los siniestros con víctimas se produjeron en las carreteras convencionales, siendo el principal tipo de accidente las salidas de la vía con un con un 49,61 por ciento del total.

La vía que ha presentado una mayor tasa de accidentalidad ha sido la N-232 con el 20,31 por ciento (2 fallecidos, 17 heridos graves y 46 heridos leves) seguida de la N-111 con el 11,87 por ciento (1 fallecido, 13 heridos graves y 24 heridos leves).

El medio de desplazamiento que ha tenido un mayor índice de siniestralidad ha sido el turismo con un 67,18 por ciento del total, seguido de la motocicleta con el 10,93 por ciento

IMPUTADO POR HOMICIDIO EL KAMIKAZE DE LA AP-68

En este punto ha matizado que el accidente mortal, provocado por un kamikaze en octubre de 2024, en la AP-68, que conllevo la muerte de una mujer embarazada, no se ha contabilizado al imputar el juez un delito de homicidio al conductor.

Durante el año pasado se han realizado por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un total de 107.593 pruebas de alcoholemia, lo que supone 5.388 más respecto de 2023. La tasa de positivos se mantiene estable por debajo del 0,70 por ciento, resultando en 2024 de 0,69 por ciento.

En materia de detección de drogas se han realizado por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un total de 2160 pruebas, dando resultado positivo 936, lo que representa un 43,33 por ciento del total, siguiendo la tendencia al alza de los últimos 5 años. La sustancia detectada en primer lugar ha sido el THC con un 30,23 por ciento.

VÍAS URBANAS

Por su parte, en las vías urbanas se han registrado 5 víctimas mortales, 41 heridos graves y 493 heridos leves. Respecto a 2023 ha aumentado el número de fallecidos (+5), se ha reducido el número de heridos graves (-3), y se ha reducido el número de heridos leves (-12).

De las 5 víctimas mortales, dos eran conductores de motocicleta, dos peatones y un pasajero.

La principal causa de fallecimiento en vías urbanas ha sido el incumplimiento de respetar las prioridades de paso (dos fallecidos), junto con las velocidades inadecuadas y las distracciones.

El principal factor concurrente de siniestralidad vial en vía urbana es el incumplimiento de las normas de prioridad de paso 19,59 por ciento, seguido de las distracciones con el 18,38 por ciento.

Por último, las policías locales, con medios cedidos por la Dirección General de Tráfico, realizaron un total de 725 pruebas de alcoholemias, resultado positivas 211, el 28,70 por ciento. En materia de detección de drogas se han realizado un total de 135 resultando positivas 80, lo que representa un 59,25 por ciento del total.