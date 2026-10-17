La Rioja crecerá un 1,9% en 2026 y un 2,2% en 2027, según la previsión BBVA Research

Dinero. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

LOGROÑO/MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de La Rioja crecerá un 1,9 por ciento en 2026 y un 2,2 por ciento en 2027, según la previsión publicada esta semana por BBVA Research.

Unos porcentaje que, en el primero caso, supone un crecimiento menor que la media nacional, situado en el 2,6 por ciento, y por contra, algo por encima en el segundo, con una media nacional cifrada en un 2,1 por ciento.

De acuerdo con los datos publicados por la entidad, se prevé además un crecimiento del empleo en La Rioja del 0,3 por ciento en 2026 -uno de los menores de todas las comunidades-.

A ello se suma el crecimiento del empleo del 1,9 por ciento en 2027, de igual forma, ligeramente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 2 por ciento.