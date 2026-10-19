'Por La Rioja' exige a las candidaturas del 29 N "compromiso" para culminar la reforma del Estatuto riojano

Archivo - Diputados participantes en el pleno que aprobó la reforma del Estatutdo de Autonomía - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha reclamado a las candidaturas que concurren por La Rioja a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que "asuman públicamente el compromiso de retomar y culminar con carácter prioritario la reforma del Estatuto de Autonomía durante la próxima legislatura".

La formación regionalista recuerda que "el texto fue aprobado por unanimidad por el Parlamento de La Rioja en abril de 2019 y que, siete años después, una nueva disolución de las Cortes Generales vuelve a dejar pendiente su aprobación definitiva".

Por La Rioja considera "especialmente difícil de justificar que una reforma respaldada por todas las fuerzas políticas riojanas haya atravesado sucesivas legislaturas estatales sin culminar su tramitación".

El texto superó en mayo de 2021 su debate de totalidad en el Congreso con un amplio respaldo de 262 diputados, entre ellos los representantes de PP y PSOE, mientras Vox se posicionó en contra de su tramitación.

Pese a aquel apoyo, los dos principales partidos estatales "no han sido capaces de completar durante estos años una reforma que previamente habían respaldado".

La formación regionalista advierte además de que la responsabilidad "no puede atribuirse únicamente a Madrid y considera que las propias instituciones riojanas tampoco han mantenido siempre el impulso político necesario para defender el acuerdo alcanzado en 2019".

Por La Rioja recuerda que durante esta legislatura autonómica "tampoco se logró activar a tiempo la representación del Parlamento de La Rioja encargada de defender la iniciativa ante el Congreso, lo que contribuyó a prolongar nuevamente una tramitación que ya acumulaba años de retraso".

"La Rioja hizo su trabajo en 2019 y alcanzó un acuerdo unánime sobre cómo actualizar su principal norma institucional. Siete años después seguimos prácticamente en el mismo punto. No queremos más declaraciones de buenas intenciones: quienes ahora piden el voto de los riojanos deben comprometerse a que el Estatuto sea una prioridad real en la próxima legislatura", señala Por La Rioja.

Los regionalistas recuerdan que la paralización de la reforma "impide que entren en vigor cambios institucionales relevantes acordados por el Parlamento riojano, entre ellos la eliminación de los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno, la limitación a ocho años del mandato del presidente de La Rioja, la ampliación de derechos de los ciudadanos, la recuperación de la Defensoría del Pueblo Riojano, nuevas posibilidades de iniciativa legislativa para los ayuntamientos y una actualización del marco competencial y territorial de la Comunidad".

Por La Rioja considera que la convocatoria electoral del 29N "debe servir para que las candidaturas expliquen claramente qué harán con esta reforma y reclama que los diputados y senadores elegidos por La Rioja defiendan su tramitación con independencia de las estrategias de sus direcciones nacionales".

"El Estatuto no puede volver a desaparecer de la agenda política después de las elecciones. La Rioja necesita representantes capaces de defender los acuerdos adoptados aquí y convertirlos en decisiones reales en Madrid, gobierne quien gobierne", concluye la formación regionalista.