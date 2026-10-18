La riojana Graciela Biribay Sáenz Díez presenta en Logroño su libro autobiográfico sobre su lucha contra el cáncer

La riojana Graciela Biribay Sáenz Díez presenta su libro autobiográfico en el que narra su lucha contra el cáncer - AQUÍ TIENES LA SOLUCIÓN

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Librería Cerezo, en Logroño, acogerá este próximo miércoles 21 la presentación del libro de la riojana Graciela Biribay Sáenz Díez, una historia autobiográfica en el que narra su lucha contra el cáncer, la convivencia con una enfermedad sin cura y el recibir un trasplante de corazón. La cita será a partir de las 19 horas.

Los beneficios íntegros de este libro serán donados a la Fundación Cris contra el cáncer para la investigación de tratamientos para esta enfermedad.

'Sigo siendo Graciela' es el título del libro escrito por Graciela Biribay Sáenz Díez y publicado por La solución editorial, en el que esta logroñesa de 41 años habla sin tapujos del miedo, la incertidumbre, el dolor y también la fuerza, el humor y las ganas de seguir viviendo.

Animadora sociocultural, actriz de teatro y monologuista amateur, Graciela ha encontrado en los avatares del destino un nuevo propósito para su vida: acompañar, inspirar y transmitir un mensaje de fortaleza a quienes atraviesan situaciones difíciles, mostrando que incluso en los momentos más complejos es posible encontrar motivos para seguir adelante y valorar la vida.

De ahí que, en la medida que su salud se lo permite, realiza charlas en colegios, asociaciones e instituciones para compartir su experiencia, concienciar sobre la importancia de la donación de órganos y de apoyar las investigaciones contra el cáncer.

En la presentación de su libro estará acompañada del escritor Francisco Mir Brusel, que ha escrito el prólogo. El libro puede adquirirse en Librería Cerezo, las cafeterías de Librerías Santos Ochoa (Gran Vía y Calvo Sotelo) y por internet en lasolucioneditorial.com

SINOPSIS DEL LIBRO

Graciela no es solo un nombre. Es la historia de una vida marcada por la adversidad, la lucha y la esperanza. En estas páginas, Graciela Biribay Sáenz Díez abre su corazón para compartir, con total honestidad, el camino que ha recorrido tras enfrentarse a un cáncer, convivir con una enfermedad sin cura y recibir un trasplante de corazón.

Este no es un libro sobre la enfermedad, sino sobre la vida. Sobre la capacidad de levantarse una y otra vez, de encontrar luz en los momentos más oscuros y de descubrir que cada día es un regalo.

Con una narración cercana y llena de humanidad, Sigo siendo Graciela invita al lector a emocionarse, a reflexionar y a recordar que la esperanza puede convertirse en el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible.