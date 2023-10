La riojana, Tamara Fernández, representa a Logroño en el campeonato nacional de Poetry Slam de Granada

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tamara Fernández, natural de Badarán, participa este sábado en Granada en el Campeonato nacional de Poetry Slam en representación de Logroño. La cita de la final nacional se celebrará en el Teatro Maestro Alonso de la ciudad andaluza y reunirá a los 30 mejores poetas escénicos de España tras haber sido seleccionados en las diferentes fases locales del certamen.

"Se trata de poesía escénica, poesía fresca que me sale de no se sabe dónde, pero que me alegra el alma", reconoce la propia Tamara Fernández.

El evento se podrá seguir a través del enlace streaming https://youtube.com/@PoetrySlamSpain?si=T09Gj0UPBGRHHzik

Tamara Fernández intervendrá en la segunda ronda de la semifinal, prevista a partir de las 11 horas de mañana sábado. La fase nacional arranca esta tarde. Y los seleccionados de las dos semifinales (esta tarde y mañana por la mañana cuando interviene la representante riojana) pasarán a la final prevista también para mañana sábado, pero por la tarde.

Fernández es un remolino que llegó a la poesía slam con grandes dosis de frescura y el sentimiento justo. Es docente y educadora social de profesión, además de artista y creadora textil. Con su poesía abraza lo social, la naturaleza y lo íntimo.