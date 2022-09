Rodríguez afirma que "fueron otros los que acercaron a cientos y cientos de presos de ETA cuando ETA mataba"

CALAHORRA (LA RIOJA), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que "fueron otros los que acercaron a cientos y cientos de presos de ETA cuando ETA mataba, y al lado de esos gobiernos había una oposición distinta con sentido de Estado".

Rodríguez ha sido preguntada en una comparecencia de prensa en Calahorra para anunciar subvenciones para la transformación digital, por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha tachado de "decisión lamentable" el último acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, ya que incluye a etarras con 53 asesinatos, y lo ha vinculado con el apoyo de Bildu a los decretos del Gobierno.

"Casi que no merecería ninguna respuesta" ha apuntado la portavoz del Gobierno, porque "este país no se merece que el principal líder de la oposición once años después de que esta sociedad española, la sociedad democrática, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ciudadanía y también la política terminara con la banda terrorista ETA, no tenga otra cosa de que hablar que de ETA".

Para Rodríguez que se esté hablando de acercamiento de los presos de la banda etarra significa que "hay una ausencia absoluta de proyecto en la oposición".

"Este Gobierno lo que está haciendo cumplir la Ley, que no es una acción de Gobierno, sino también acción de los jueces, de Instituciones Penitenciarias que se ajustan a la legislación vigente, que es la Ley Penitenciaria", ha reseñado.

Finalmente, ha destacado que "afortunadamente en estos momentos no tenemos una política antiterrorista porque no tenemos banda terrorista ETA".