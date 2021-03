Romero dice que no incluyó su vivienda porque no ha finalizado el "proceso" de hipoteca

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, ha justificado hoy el no haber incluído la vivienda adquirida el año pasado en su declaración de bienes en que aún no tiene "todo el proceso con la hipoteca" culminado.

En rueda de prensa sobre otro asunto, y preguntada acerca de por qué ha tardado nueve meses en dar a conocer la compra de su vivienda, ha dicho: "Se ha dicho que yo he ocultado la compra de una vivienda, cosa que es absolutamente falsa".

Ha relatado cómo cada consejero hace una declaración de bienes cuando llega al cargo y cuando lo deja con el objetivo de que pueda ver si se han "enriquecido de forma ilícita", lo cual ha visto como "normal y lógico".

Ha añadido cómo, también, cada año, se entrega a Función Pública la declaración de hacienda y, en este sentido, ha explicado que ella compró su piso el año pasado y "todavía" no tiene "todos los procesos con la hipoteca finalizados" y estaba esperando a hacer la declaración este año para entregarla, con el piso comprado, a Función Pública cuando se hiciera la campaña de renta.

Ha insistido en que no está finalizado todo el proceso con la hipoteca pero ha añadido que como no quiere que haya "sombra de duda" y no tiene "nada que esconder" porque, además, "la compra de un piso en un barrio humilde no es nada que haya que esconder", decidió realizar una "declaración de bienes actualizada" después de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

"Y puedo actualizarla todas las veces que deseen, porque no tengo más ingresos que mi sueldo, y mi sueldo es público", ha manifestado al tiempo que ha dicho que "no hay nada que esconder, ni que ocultar".