Romero: "Gobernar no es fácil, lo fácil es hacer oposición"

La consejera de Igualdad ha asegurado que "se seguirá con políticas de corresponsabilidad" y "en breve" se abrirá el Servicio de Atención LGTBI

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, ha afirmado hoy, en el Parlamento de La Rioja: "Gobernar no es fácil, lo fácil es hacer oposición". Al tiempo, ha defendido el trabajo, y la trascendencia, de su consejería frente a los que la definen como "chiringuito".

Romero ha comparecido hoy ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja, presidida por primera vez por el socialista Roberto García Bretón en sustitución de Pablo Baena, quien este fin de semana anunciaba su baja de Ciudadanos, y al que García Bretón ha agradecido su trabajo.

La consejera ha comparecido a fin de explicar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en lo concerniente a Igualdad, Participación y Agenda 2030.

Tras situar el escenario actual marcado por la Invasión de Ucrania, que ha afectado a la economía de La Rioja, ha resaltado: "Gobernar es asumir compromisos y estar para asumir problemas".

Romero ha centrado el inicio de su comparecencia en acusar a la oposición de dedicarse a crear bulos y hacer ruido. "Gobernar no es fácil, lo fácil es hacer oposición" ha dicho al tiempo que ha creído que "una verdadera oposición responsable no crearía problemas imaginarios y no se encargaría de debilitar al gobierno".

Para Romero, "poco se puede esperar de quienes se dedican con exclusividad al bulo y la mentira". Además, ha apostado por "priorizar la política a la economía", frente a quienes "ponen la política al servicio del dinero".

Tras rechazar que se pueda "decir que bajar impuestos es la solución", ha afirmado que los que defienden el "populismo fiscal son los mismos que llaman chiringuito a esta consejería". Ha creído que buscan "hacer ruido" y ha preguntado si "de verdad quieren suprimir políticas de igualdad".

La igualdad, ha afirmado, "no es gratis" y "el miedo a la igualdad de muchos es miedo a la libertad". Ha defendido el programa Igualdad de Oportunidades de su consejería y ha asegurado que "se trabaja para la igualdad de manera transversal".

Se ha referido a la colaboración con instituciones como la Universidad de La Rioja; la Escuela de Feminismo; los Puntos Violeta.

Ha asegurado que "se seguirá con políticas de corresponsabilidad" y, en este sentido, ha informado de que le corresponden a La Rioja tres millones de ellos para el Plan Corresponsables que no se incluyen en los presupuestos porque son transferidos por el Gobierno central.

Ha señalado que se han desarrollado acciones contra la homofobia; y acciones para la igualdad efectiva del colectivo LGTBI, anunciado que el futuro Servicio de Atención Integral se inaugurará "en breve".

Tras achacar a los diputados asistentes falta de interés, ha continuado anunciado que se harán estudios y trabajos técnicos que faciliten el acceso de los ciudadanos a información pública 108.000 euros.

En cooperación ha visto que la labor del director general es "intentar que no se note lo que hace" y ha señalado que La Rioja es "pionera en impulsar la cooperación descentralizada".

Ha anunciado que se pondrán en marcha becas de cooperación al desarrollo, dotadas con 30.000 euros.