Sainz asegura que "la presencia de la policía es mayor que nunca" en el Casco Antiguo

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha asegurado que "la presencia de la policía es mayor que nunca y con el mayor rigor a la hora de imponer sanciones" en el Casco Antiguo.

Sainz ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas, tras visitar un taller en la biblioteca Rafael Azcona, sobre las denuncias y demandas de la Asociación Vecinal del Casco Antiguo, que este fin de semana ha vuelto a publicar vídeos de transeúntes bebiendo en la calle o gritando pese a las nuevas prohibiciones y medidas impuestas por el Ayuntamiento de Logroño.

"Un dato objetivo más allá de valoraciones es que este fin de semana la Policía Local ha vuelto a estar presente en el casco histórico a las horas en las que los bares comienzan a cerrar y comienza ese tránsito agudizado de peatones. Tengo que decir que hay más de 60 denuncias interpuestas este fin de semana por la policía por vociferar o por orinar en la calle así como por provocar algún tipo de altercado", ha declarado el concejal.

Es por esto que "la presencia policial es creciente, indudable y constante", ha señalado. "Todos los fines de semana damos cifras sobre el número de denuncias interpuestas por la Policía Local que está actuando contra esas personas y también está disipando algunos puntos de botellón", ha indicado.

Asimismo, ha expresado que "evidentemente el casco histórico no está copado de policías calle a calle, esquina a esquina, metro a metro. No podemos hacerlo ni sería razonable sumir a todo el casco histórico en un estado de permanente vigilia y vigilancia policial".

Según ha explicado, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con "una presencia policial constante y no intermitente" reforzada con varias patrullas en distintos puntos. "Tenemos los datos que indican que la presión policial existe por tanto la aparición en redes sociales de vídeos de un vecino molesto lo podemos entender y lo entendemos, comprendemos que estas personas que están en la calle molestan", ha señalado.

Sin embargo, ha manifestado que se trata de "una cuestión gradual y depende no solamente de la acción policial sino de la educación cívica y del comportamiento de las personas que están en la calle disfrutando de la noche sin respetar el derecho al descanso de los vecinos".

"No podemos elevar la categoría de cada vídeo o cada foto porque lo cierto es que los partes de cada fin de semana indican que la presencia de la policía es mayor que nunca y con el mayor rigor a la hora de imponer sanciones", ha subrayado.

ENTRE 60 Y 90 SANCIONES

Así, Sainz ha apuntado que se están sancionando a una media de entre 60 y 90 personas cada fin de semana "por vociferar, orinar en la vía pública o por hacer botellones que molestan".

"No me parecen cifras bajas, me parecen cifras bastante considerables y sin embargo parece ser que no desciende significativamente el número de personas que molestan a los vecinos", ha opinado.

"Hay que actuar en otros ámbitos. No solamente puede haber una respuesta policial y si la pregunta siguiente puede ser ¿van ustedes a copar el casco histórico de policía local hasta eliminar cualquier esquina, cualquier metro cuadrado, cualquier momento en el que se pueda evitar esto? Yo creo que esto no lo hace ninguna ciudad del mundo ni de España", ha recalcado.

El concejal ha considerado que realizar este esfuerzo es razonable y necesario, además de comprensible el malestar de los vecinos: "Estamos atendiéndolo dentro de nuestras posibilidades y repito con el mayor rigor y eficacia posible. 60 denuncias de media cada fin de semana o cada sábado concretamente son bastantes".

"Se están reforzando los puntos más conflictivos pero claro, estamos hablando de una zona muy grande de la cual se derivan diferentes calles. Cuando la gente sale de los bares cerrados ya no hablamos solamente del casco histórico, hablamos de Avenida Portugal, de la propia Gran Vía, María Teresa Gil de Gárate, Duquesa de la Victoria, Calvo Sotelo, lugares por donde la gente transita después de haber bebido y molestan".

Finalmente ha apuntado que "está habiendo policía de paisano y policía uniformada, cosa que no se había hecho nunca en el interior de la calle Laurel, hay también presencia policial".

"A partir de aquí, tras haber reforzado la presencia policial, tras haberla incrementado y atendido los puntos calientes, vuelvo a repetir, si la demanda de los vecinos del casco histórico es colocar un policía en cada metro cuadrado, quiero decirles que lamentablemente esto no va a ser posible", ha concluido.