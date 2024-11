Salud y Colegio de Farmacéuticos de La Rioja sensibilizan a la población sobre el uso racional de los antibióticos

Se han elaborado para esta campala 15.000 dípticos y 250 carteles que se distribuirán entre las 158 oficinas de farmacia de toda la comunidad

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja concienciarán a la ciudadanía del uso racional de los antibióticos, mediante una campaña en la que se va a contar con 15.000 dípticos y 250 carteles que se distribuirán entre las 158 oficinas de farmacia de la comunidad.

Una campaña informativa que ambas entidades han organizado, dentro del marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos y el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, bajo el lema 'El problema de la resistencia a los antibióticos: ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? Consulta con tu Farmacia".

El viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo; el director general de Prestaciones y Farmacia Gonzalo Aparicio; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García; y la vocal de Farmacias de Logroño, Esperanza del Campo, han presentado este martes esta campaña.

José Antonio Oteo ha manifestado que "el principal objetivo de esta campaña es concienciar a la población riojana sobre el uso adecuado de los antibióticos".

"Se trata de explicar de una manera cercana que utilizar antibiótico para una gripe, un dolor de cabeza o un catarro, hace que luego dejen de funcionar cuando los necesitemos, para combatir las bacterias. Y es que si utilizamos mal los antibióticos estamos poniendo en peligro la salud de todos: la de las personas, de los animales, pero también del medio ambiente", ha dicho.

En ese sentido, sobre la campaña de vacunación, que dio comienzo en La Rioja el 1 de octubre y avanza a buen ritmo entre la población diana, Oteo ha animado a la ciudadanía a vacunarse contra la gripe, la COVID y el virus respiratorio sincitial "el mejor uso de las vacunas podría reducir el uso de antibióticos un 22%, es decir, 2.500 millones de dosis diarias definidas en todo el mundo cada año".

"Las vacunas -ha añadido- son una parte esencial para reducir la resistencia a los antibióticos (RAM), ya que previenen infecciones, reducen el uso excesivo de antimicrobianos y ralentizan la aparición y programación de patógenos farmocorresistentes".

Por su parte el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García, ha destacado que "la resistencia antibiótica es un grave problema que preocupa muchísimo a toda la comunidad científica. Es tarea de todos procurar el descenso del consumo".

En este sentido, García ha subrayado que desde las farmacias desempeñan "una labor fundamental de información y formación, orientada a la prevención de infecciones, promoviendo hábitos higiénicos tan simples como lavarse las manos, evitar el contacto con personas enfermas o cumplir con el calendario de vacunaciones".

Además, ha insistido en que "la mayoría de las afecciones invernales no necesitan tratamiento con antibióticos", recordando que las farmacias cuentan con medicamentos que alivian los síntomas mientras el organismo restaura la normalidad.

"Si es necesario el tratamiento con antibióticos, es crucial cumplir con las dosis y la duración del tratamiento prescritos", ha enfatizado. Por último, García ha señalado la importancia de reciclar correctamente los medicamentos a través del sistema SIGRE, recordando que "de ninguna manera deben ir los antibióticos a la basura".

USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS 2024.

La resistencia a los antibióticos (RAM) ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas mundiales para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Los datos ya lo demuestran, más de 33.000 personas mueren cada año en Europa como consecuencia de infecciones resistentes, unas 4.000 muertes en España.

La falta de antibióticos eficaces para la atención y prevención de las infecciones, compromete tratamientos como el trasplante de órganos, la quimioterapia o la cirugía. Si no se soluciona este problema, en el año 2050 los expertos prevén un total de 40.000 muertes anuales por infecciones que antes eran fácilmente curables.

Tanto los profesionales sanitarios como la ciudadanía deben contribuir a un uso adecuado de los antibióticos para evitar o retrasar la resistencia antimicrobiana.

En ese sentido, la campaña 'El problema de la resistencia a los antibióticos: ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? Consulta con tu Farmacia' presenta información sobre qué es un antibiótico, advierte sobre la pérdida de la eficacia, con el riesgo de agravarse la infección.

Además, aporta datos sobre la resistencia antimicrobiana, que es la capacidad que tienen las bacterias de resistir a la acción de uno o varios antibióticos, originando un grave problema de salud pública.

Y ofrece información a los ciudadanos sobre qué deben o no hacer como, por ejemplo, no tomar un antibiótico si no lo ha recetado un médico, dentista, podólogo o el veterinario si es para un animal.

También advierten sobre no compartir antibióticos con amigos, ni presionar a un profesional sanitario para que recete un antibiótico, entre otros.