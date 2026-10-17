San Román de Cameros se convierte este fin de semana en un plató de cine con el rodaje de 'Las distancias'

17/10/26 Las Distancias Por Carlos Laín, San Román De Cameros (La Rioja), Spain. Photo By James Sturcke | Sturcke.Org - JAMES STURCKE

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de San Román de Cameros vive este fin de semana una transformación poco habitual. Sus calles, casas y alrededores se han convertido en el escenario del rodaje de 'Las distancias', el nuevo cortometraje escrito y dirigido por Carlos Laín.

Durante las jornadas de este sábado y mañana domingo 18 de octubre, la producción reúne en La Rioja a un reparto de reconocido prestigio para contar una historia íntima sobre la memoria, los vínculos familiares y el cuidado de las personas con Alzheimer de inicio temprano.

'Las distancias' es un drama rural protagonizado por Luisa Gavasa, ganadora de un premio Goya, Ana Turpin, Mariona Terés y Secun de la Rosa. La historia comienza con el regreso de Ana a su pueblo natal después de 30 años de ausencia.

Allí se reencuentra con Teresa, su madre, una mujer marcada por la soledad y el sacrificio, y con Pedro, su hermano, afectado por una enfermedad neurodegenerativa que alterna momentos de lucidez y olvido.

La convivencia obligará a los tres a enfrentarse a las heridas del pasado y a reconstruir unos vínculos familiares desgastados por el tiempo y la distancia.

Luisa Gavasa interpreta a Teresa, mientras que Ana Turpin da vida a Ana y Secun de la Rosa encarna a Pedro. A través de sus personajes, el cortometraje aborda el cansancio, la culpa, la ternura y el amor cotidiano que acompañan a las familias cuidadoras.

Según indica el director, "el proyecto no pretende explicar el Alzheimer desde una perspectiva médica, sino acercarse a quienes conviven con la enfermedad y mostrar su impacto emocional".

UN ENTORNO CON IDENTIDAD PROPIA.

San Román de Cameros tiene un papel central en la narración. El entorno rural no funciona únicamente como paisaje, sino como un espacio ligado a la identidad, la memoria y el sentimiento de pertenencia.

Con este rodaje, la producción busca también poner en valor el patrimonio y la capacidad de los municipios de la sierra riojana para acoger proyectos audiovisuales.

'Las distancias' cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja -a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud-; las empresas Aresol, EMKA, Calzados Pitillos, Grafometal y MASA; y el Festival Octubre Corto.

Estas colaboraciones hacen posible el desarrollo del rodaje en La Rioja y respaldan un proyecto que combina creación cinematográfica, territorio y sensibilización social.

El cortometraje está escrito y dirigido por Carlos Laín, guionista y director natural de Zaragoza y afincado en La Rioja. Su trayectoria está vinculada a proyectos de carácter autoral y sensibilidad social, centrados en la observación de la vida cotidiana y de las relaciones humanas desde una mirada contenida, cercana y respetuosa.

Sus anteriores cortometrajes, 'La maleza' (2022) y 'El ruido' (2023), han sido seleccionados en festivales nacionales e internacionales. Laín es también director creativo de Bloom, productora audiovisual con sede en La Rioja que combina trabajos para empresas e instituciones con la producción de piezas propias y apuesta por relatos humanos arraigados en el territorio y la memoria.

El origen de 'Las distancias' se encuentra en la experiencia personal del director y en su observación cercana de los cuidados dentro del ámbito familiar.

El proyecto supone un paso adelante en su filmografía por su ambición narrativa y artística, así como por su voluntad de situar una historia universal sobre el amor, la memoria y la pérdida en el contexto concreto del Alzheimer de inicio temprano en el medio rural.