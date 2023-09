Sanitarios recuerdan a Manuel Montoya, víctima mortal del atropello de Haro, y piden "más protección y seguridad"

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración a las puertas del Parlamento riojano ha recordado al técnico sanitario Manuel Montoya, víctima mortal del atropello múltiple en el centro de salud de Haro del pasado 4 de septiembre, así como a los cinco heridos que, como han informado, evolucionan favorablemente y ya se encuentran fuera de peligro.

Además, han pedido a las autoridades competentes "que se refuercen las medidas de seguridad y de protección en los centros de salud, hospitales y salidas que son necesarias para evitar que se produzca cualquier tipo de incidente".

Compañeros, técnicos, personal sanitario y civiles han secundado la concentración en la que se ha rendido un sentido homenaje a Manuel, "un compañero con mayúsculas, íntegro, responsable y luchador", como le ha recordado el secretario del Comité de Empresa de La Rioja Cuida, Iván Miranda.

En un manifiesto, Miranda ha recordado también al resto de compañeros involucrados en el incidente a quienes les ha trasladado "el apoyo más sincero" de todos los que "conformamos La Rioja Cuida".

De cara a la directiva de la empresa, explica, "solamente tenemos palabras de agradecimiento. Su predisposición y colaboración en todo momento han hecho que todo sea un poquito más sencillo. Reconforta ver la calidad humana del equipo".

Además, Miranda -en nombre de todos los técnicos- se ha querido dirigir a las autoridades para "solicitar la colaboración en la implantación de sistemas que, en la medida de lo posible, eviten este tipo de situaciones".

"El 'riesgo O' no existe pero, siempre que sea posible, la integridad física de un trabajador no debe verse comprometida en el desempeño de sus funciones". Para ello, indica, "este Comité, como no puede ser de otra manera, tiende la mano al diálogo, para que de forma conjunta y teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades lleguemos a un entendimiento beneficioso para todo el colectivo en materia de seguridad".

La concentración ha terminado con 6 minutos de silencio en recuerdo y apoyo de Manuel y el resto de compañeros heridos.

Finalmente, Miranda ha incidido en que es fundamental "contar con más apoyo porque hay servicios que implican un riesgo y necesitamos tener un soporte de autoridad". Necesitamos a alguien que nos dé seguridad y protección".

Casi a diario, ha explicado, "se ven agresiones verbales, físicas, amenazas... estamos muy expuestos y necesitamos estar más protegidos".