Santo Domingo de la Calzada se suma al Black Friday con una campaña para impulsar el comercio local - AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante los días 27, 28 y 29 de noviembre, el comercio calceatense se suma a esta campaña especial con una propuesta que busca premiar la confianza de los consumidores y poner en valor la importancia de comprar en los negocios de proximidad.

Con motivo de esta iniciativa, los clientes podrán conseguir una cartera de regalo con sus compras, hasta agotar existencias. Un detalle con el que se quiere agradecer a los consumidores su apoyo y fidelidad al comercio de siempre.

Además, la campaña contará con actividades de dinamización en las calles comerciales de la ciudad. En concreto, desde la tarde del viernes 27 y durante la mañana del sábado 28 de noviembre, las principales zonas comerciales se llenarán de ambiente con el objetivo de crear un entorno atractivo y animar a vecinos y visitantes a disfrutar de sus compras en el comercio local.

El concejal de Comercio, Pedro Abeytua, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para respaldar a los establecimientos de la ciudad y mantener viva su actividad económica.

"Quiero animar a todos los calceatenses y a quienes nos visitan a que estos días apuesten por nuestro comercio local. Detrás de cada establecimiento hay profesionales y familias que trabajan cada día para ofrecer un servicio cercano y de calidad. Comprar en Santo Domingo es contribuir directamente al desarrollo de nuestra ciudad", ha señalado.

Abeytua también ha subrayado que "esta campaña es una forma de agradecer la confianza de los clientes y recordar que el comercio de proximidad necesita del compromiso de todos. Con pequeños gestos, como realizar nuestras compras en los establecimientos locales, ayudamos a mantener el empleo, la actividad económica y la vida de nuestras calles".

Bajo el lema 'Gracias por elegir el comercio de siempre', la campaña pretende recordar que cada compra en los establecimientos locales contribuye a mantener viva la actividad económica de Santo Domingo de la Calzada, favorece el empleo y ayuda a conservar el tejido comercial que forma parte de la identidad de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se anima a la ciudadanía a aprovechar estas jornadas especiales para adelantar sus compras, descubrir los establecimientos locales y apostar por el comercio de proximidad.

El Black Friday se convierte así en una nueva oportunidad para demostrar que comprar en Santo Domingo de la Calzada es también apostar por la ciudad, sus comerciantes y su futuro.