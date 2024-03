Sanz informa de que se han negado 3 instalaciones de terraza y matiza que en Bretón hubo un cambio de titularidad

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, ha informado hoy de que el Ayuntamiento de Logroño ha negado tres instalaciones de terraza en el casco antiguo de Logroño y ha matizado que en Bretón de los Herreros ha habido un cambio de titularidad de una licencia ya concedida.

Sanz ha querido matizar hoy, a preguntas de los periodistas, la información dada por la Plataforma de Vecinos del Casco Antiguo de Logroño, quien ha lamentado que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "mienta".

Así, la Plataforma daba a conocer que Escobar firmó una autorización de licencia de instalación de terraza de veladores mediante una resolución de alcaldía con fecha 22 de marzo, cuando ayer afirmó que no se ha aprobado ninguna nueva licencia desde el 14 de marzo.

La portavoz ha querido "matizar" que "no es una terraza nueva, ya existía pero ha habido un cambio de titularidad" de un establecimiento que ya tenía concedida licencia de terraza pero "no estaba pagada al cien por cien".

Ha reiterado que el Equipo de Gobierno, desde el momento que se anunció esa moratoria, "está trabajando, de mano de los técnicos del Ayuntamiento, de una manera incansable para sacarla, eso sí, con todas las garantías jurídicas".

Ha asegurado, además, que "se han denegado tres licencias de terraza desde que se anunció esa moratoria" y no ha habido ninguna licencia nueva de actividad.

"Lo que ha habido es que un establecimiento ha registrado la tramitación de una licencia y lo ha hecho de una manera reglada. Ahí el ayuntamiento no puede hacer nada", ha explicado.

"Es decir", ha dicho, "si un particular o una persona jurídica tramita una solicitud de licencia, nosotros no podemos paralizar esa tramitación. Eso no quiere decir que esa licencia se vaya a conceder".