Vecinos del Casco Antiguo lamentan que Escobar "mienta" porque firmó una autorización el 22 de marzo

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Vecinos del Casco Antiguo de Logroño han lamentado hoy que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "mienta" porque firmó una autorización de licencia de instalación de terraza de veladoras mediante una resolución de alcaldía con fecha 22 de marzo.

De este modo ha respondido a las declaraciones de Escobar que, ayer, martes 26 de marzo, afirmó que el Ayuntamiento de Logroño "no ha aprobado ninguna nueva licencia para bar o pub en el Casco Antiguo de la ciudad desde el pasado 14 de marzo".

La resolución, para un establecimiento de la calle Once de Junio, se firmó, ha destacado, "ocho días después de presentar su 'plan de choque' para la habitabilidad del Casco Antiguo, incluida la famosa moratoria para nuevas licencias de bares y terrazas que, a día de hoy", para esta plataforma, "sigue siendo papel mojado".

La plataforma vecinal 'demandacascoantiguo@gmail.com' lamenta queEscobar "haya optado por mentir en lugar de afrontar el gravísimo problema que sufre el corazón de la ciudad por el apoyo a un ocio desbocado en detrimento de los derechos fundamentales de sus vecinos y del patrimonio histórico de la ciudad".

Ha supuesto que, "de la misma forma que ayer el alcalde se empeñaba en negar que sigue firmando resoluciones para continuar tramitando licencias medio ambientales y de obra para cuadruplicar aforos y legalizar discotecas encubiertas", ahora dirá "que, como la terraza en cuestión no tenía licencia pero las mesas ya estaban puestas, 'estrictamente' no está engañando a los logroñeses o incluso que la calle Once de Junio, en la zona de los números impares, no es 'técnicamente' Casco Antiguo".

Ha relatado cómo la licencia concedida viene precedida de las inspecciones que funcionarios municipales hicieron en Bretón de los Herreros el pasado 8 de febrero, por la presión vecinal, y en las que se constató que el establecimiento apilaba mesas y sillas en el espacio público sin permiso.

"Lo que no entendemos desde la plataforma vecinal es cómo la detección de una terraza ilegal se ha saldado con un requerimiento amistoso y con la legalización de la misma", ha añadido.

Ha señalado cómo no han encontrado "ninguna sanción por estos hechos de Once de Junio", así que ha emplazado al alcalde "a hacer públicas cuántas multas, y por qué concepto, ha impuesto a los establecimientos a raíz de los 27 requerimientos de la calle Bretón, así como a las inspeccionadas en la Plaza del Mercado".

De la misma forma, ha dicho, "estaría bien que hiciera público igualmente cuántas terrazas ilegales o irregulares han encontrado y si también las ha legalizado sin más".

Los vecinos de Casco Antiguo han pedido a Escobar "que afronte de una vez su responsabilidad y deje de tratar a las familias residentes en el Casco Antiguo, y al resto de logroñeses", como si fueran "niños".

La plataforma asegura tener "muy claro que el plan de Conrado Escobar para la habitabilidad del Casco Antiguo, con el anuncio de la famosa moratoria, es en realidad una 'prórroga' para legalizar las habituales infracciones de terrazas y dar tiempo a la hostelería 'hostil' a ampliar las licencias que ya tenía en tramitación".

"En definitiva, el Casco Antiguo va a quedar más saturado y sus vecinos mucho más desamparados que antes de que se anunciara el plan de choque", ha lamentado.