Sara Alba no descarta la vuelta al estado de alarma: "está sobre la mesa"

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante los casos de rebrotes en La Rioja y la decisión del Gobierno Central de dejar la puerta abierta a las comunidades para que tomen decisiones restrictivas, la consejera de Salud y Portavoz del Gobierno riojano, Sara Alba, ha asegurado que "a día de hoy la posibilidad de volver a un estado de alarma está sobre la mesa".

"En un escenario de incertidumbre como el que vivimos, no hay ninguna certeza. Hemos estudiado todos los escenarios posibles con todas las medidas que hay que desplegar en caso de que fuera necesario", ha recalcado.

La portavoz ha señalado que "con los datos que tenemos, no es una decisión que tomemos hoy. Pero eso no significa que no tomemos una medida excepcional mañana en alguna zona concreta".

A este respecto, Alba ha declarado que el Gobierno regional apuesta por la "microcirugía", es decir, localizar "exactamente dónde se produce el brote, qué volumen tiene y si no se puede controlar, cómo actuar exactamente en ese punto".

Este no sería, por el momento, el caso de Alfaro, en el que se esperará al avance de los casos y la previsión de su evolución.

Según los datos, además, la consejera ha confirmado que actualmente "la virulencia del coronavirus se parece a la de marzo".

Por otra parte, y al respecto de la denuncia por parte de Hostelería Riojana y el sector del ocio nocturno, Alba ha afirmado que desde el Gobierno se "respeta profundamente" esta decisión, pero la "responsabilidad es velar por el bien común".