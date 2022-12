. Secretario Estado Educación apela a la "calma" y la "sensibilidad" para aplicar las reformas educativas

Participantes en la jornada 'Next Spain' organizada por Grupo Vocento

Participantes en la jornada 'Next Spain' organizada por Grupo Vocento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha apelado este viernes en Logroño a la "calma" y a la "sensibilidad" para poder llevar adelanta la aplicación de las reformas educativas previstas por el Gobierno central, al tiempo que no ha considerado "justificado" que se contemple "con pesimismo" la situación actual de la educación en el país.

Así lo ha defendido durante su participación en la apertura de la jornada 'Next Spain: La España que queremos' del Grupo Vocento, que se está desarrollando hoy en el Espacio Lagares de la capital riojana, una intervención en la que ha considerado que "el futuro de un país se asienta sobre su educación".

Una educación que ha definido como "el gran igualador" social, por lo que ha afirmado que hay que aspirar "a sistemas educativos de calidad, sostenibles y resilientes para el futuro". Unos sistemas, que, lo mismo que la sociedad, deben cambiar "porque no se puede mirar hacia otro lado y no preparar a los jóvenes para las incertidumbres del futuro".

Ha alabado la evolución de la educación en España, primer país, ha recordado, en recuperar la presencialidad en las aulas tras la pandemia "haciendo un enorme esfuerzo con la ayuda de todos". Evolución, además, que "nos ha llevado a que, en los últimos años, todos los indicadores hayan mejorado", por lo que "no está justificado contemplar nuestra educación con pesimismo".

Así, ha puesto como ejemplo la reducción del abandono escolar, del 26 al 13 por ciento "casi en la media europea dle 9 por ciento, índice al que llegaremos pronto"; la integración de 800.000 alumnos extranjeros; o el incremento de la escolarización en todos los niveles educativos, si bien ha resaltado especialmente el aumento en la Formación Profesional.

Con todo, Bar ha reseñado que "hay aún un enorme margen de mejora", razón por la que ha esgrimido que "se ha emprendido la Legislatura más reformista de la historia", con la LOMLOE, la Ley de la FP, o, en breve, la Ley de Universidades o la de las Enseñanzas Artísticas, entre otras nuevas normas.

"Se ha dado un cambio en el paradigma educativo en todo el mundo, los modelos antiguos ya no sirven, no basta con aprender los contenidos, hay que aplicarlos, generando competencias, conociendo las fuentes de información que ahora son infinitas y creando conciencia crítica. Los saberes no son estancos, están integrados, como en la vida misma", ha argumentado.

El cambio, ha dicho, "ya se estaba dando en las aulas, y si no adaptábamos la normativa, nos hubiera atropellado". Y, aunque ha reconocido que "resistencia siempre hay", ha pedido "calma y responsabilidad para aplicar las reformas, el profesorado necesita calma, apoyo y recursos para llevar adelante todas las reformas".

Como objetivos, el secretario de Estado ha colocado la transformación digital, con datos como más de 1.000 millones de inversión, la formación de 700.000 docentes, 240.000 aulas digitales u 800.000 dispositivos digitales para los alumnos. "Es necesario acabar con la brecha digital con formación, dispositivos y recursos", ha afirmado Bar, quien ha puesto otro de los ejes en el desarrollo "pleno" de la FP.

También ha intervenido en la jornada la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, quien ha defendido que la educación "ha sido, es y seguirá siendo una de las máximas prioridades de este Gobierno" y ha insistido en la necesidad de apostar por una educación "integral, innovadora e integradora".

Andreu ha afirmado que la educación "ha sido, es y será el principal factor estratégico de desarrollo económico y social porque tenemos claro que nuestro futuro pasa, necesariamente, por incrementar y mejorar la formación de la población riojana".

Ha asegurado que, en la España actual, "el conocimiento y la formación no solo son importantes para el éxito profesional o para el crecimiento económico sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad" y ha recalcado que la educación contribuye "a la formación de un criterio razonado y de una capacidad crítica necesarios en una sociedad donde el ciudadano tiene un papel activo".

La responsable del Ejecutivo regional ha apostado por un modelo educativo que "sin estar plegado a los intereses del mercado, sí que se adapte a las necesidades y retos de la sociedad riojana, española y europea en 2022 y en los años que vendrán que pasan por una sociedad digital, interconectada e hiperconectada".

En ese contexto, la Formación Profesional "es un eje prioritario para el Gobierno de La Rioja" y "gracias a la colaboración entre el Ejecutivo regional y los agentes sociales, la FP riojana es una opción de prestigio social en la que se imparte una formación de altísima calidad enfocada a la práctica y con un alto grado de especialización y de empleabilidad".

Según la presidenta, se están poniendo "todos los medios para reforzar y hacer todavía más atractiva esta enseñanza, expandiendo las familias profesionales, mejorando las infraestructuras y planificando una oferta integrada donde, además, el desarrollo de región, del medio rural y la cohesión social juegan un papel muy importante".

Esta apuesta por la FP se traduce en "una inversión que ha crecido más del 30% en los últimos cuatro años; en un crecimiento exponencial del alumnado, que ya está en torno a los 9.000 estudiantes, y en una responsabilidad adquirida y una implicación muy importante de muchas empresas de la región con este proyecto".

A su juicio, es necesario seguir insistiendo "en la colaboración estrecha entre el centro educativo y la empresa" y considera que el gran valor de la Formación Profesional "sigue siendo su empleabilidad y su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado laboral".

Andreu se ha referido a los índices de empleabilidad para reseñar que, en La Rioja, a los 12 meses de finalizar los estudios, han encontrado trabajo "en torno a la mitad de los estudiantes" siendo "hostelería, calzado y empleos relacionados con la industria los que mayor nivel de empleabilidad registran".

Ha remarcado que La Rioja es "una de las regiones más industrializadas de este país" lo que despliega "un abanico de posibilidades inmenso y también de oportunidades en las que ya estamos trabajando".

Igualmente, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha subrayado que "en 44 años de democracia, se ha avanzado en muchas áreas, pero, sobre todo, en educación" y ha coincidido en situar en la digitalización uno de los principales retos educativos para el futuro cercano.

Para ello, el primer edil ha defendido la necesidad de un pacto por la educación, con apoyo político y social, "para seguir dando oportunidades a todos", y para lograr, ha finalizado, "una España más educada, más democrática y más cívica, como nos vienen demostrando ya los propios chavales, confiemos en ellos".