Señalítica en el parque del Ebro advertirá del peligro de fumar; "Nuestra obligación es poner barreras al humo"

"Somos el estanco de Europa, con el precio del tabaco más bajo" y "se está relagando 'vapeadores' en comuniones", lamenta presidente AECC



LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El parque del Ebro de Logroño contará con señalítica preventiva para evitar el consumo de tabaco en su entorno. Una medida disuasoria, que no prohibitiva, para sensibilizar a la ciudadanía de los peligros de esta adicción ya que "detrás del 30% de los casos de cáncer está el tabaco".

Por ello, "nuestra obligación es poner barreras y concienciar a la población de que el tabaco mata. Hay que legislar para conseguir una generación libre de tabaco en 2030".

Así se ha expresado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, que este viernes ha participado en el Ayuntamiento de Logroño, junto al alcalde, Conrado Escobar, y la presidenta de la AECC en La Rioja, Elena Eguizabal, en la firma de un convenio de colaboración para el impulso al proyecto 'Espacios Sin Humo' con el objetivo de reducir los efectos del tabaquismo.

CERRAR ESPACIOS

Además de aumentar el precio del tabaco que para Reyes es "la gran medida disuasoria" hay que cerrar espacios y generar espacios Libres de Humo para combatir esta adicción porque "fumar es más que una enfermedad".

Como ha indicado España "es el estanco de Europa, tenemos junto a Croacia el precio más barato del tabaco y esto no puede ser".

Pero como ha reconocido "no nos podemos quedar solo en el tabaco. También hay que eliminar el vapeo y el tabaco sin combustión que tienen los mismos efectos secundarios que el tacabo". "Tenemos que proteger a los niños y a los que no fuman y concienciar a los jóvenes para que no se inicien en esta adicción".

Como ha reconocido "se están regalando vapeadores en las primeras comuniones y tenemos que ser conscientes de que nos jugamos el futuro y la salud de la sociedad porque hay 110.000 personas al año que mueren en España por enfermedades relacionadas con el tabaco".

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

Con el fin de persuadir el consumo de tabaco, el Ayuntamiento de Logroño colabora con la AECC en este proyecto que busca contribuir "a la reducción de los efectos del tabaquismo en la salud de la población a través de una ampliación de los espacios en los que no se permite fumar, especialmente aquellos frecuentados por menores", tal y como ha indicado la concejal, Patricia Sainz.

Mediante la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Logroño colaborará en la difusión de esta campaña de prevención visibilizando la condición de 'Espacios sin humo' de diversos establecimientos o instalaciones municipales.

Para ello, la AECC facilitará recursos y herramientas destinados a señalizar que los lugares seleccionados son 'Espacios sin Humo' con señales visuales o acústicas, entre otras. El primero de estos espacios será el Parque del Ebro pero como ha explicado Elena Eguizabal, "habrá más". "No se trata de prohibir pero sí de sensibilizar a la ciudadanía".

Del mismo modo, se impulsarán de forma coordinada acciones de formación, divulgación de prevención del tabaquismo y puesta a disposición de recursos para dejar de fumar.

Se diseñarán y planificarán acciones preventivas encaminadas a fomentar unos hábitos de vida saludable y que los vecinos y vecinas de Logroño, particularmente los más jóvenes, adquieran comportamientos sanos que puedan incluir en su día a día de manera natural, desnormalizando el consumo de tabaco en la sociedad y cuidando además el medio ambiente.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para el cumplimiento de estas acciones se establece una comisión mixta de seguimiento que programará y evaluará las diferentes iniciativas.

"Debemos seguir trabajando y poniendo todos los recursos necesarios para luchar contra el consumo de tabaco y sus terribles efectos en la salud de nuestra población", ha asegurado el alcalde de Logroño, quien ha elogiado "la labor de información, sensibilización, prevención e investigación que se lleva a cabo desde la Asociación Española contra el Cáncer para promover hábitos saludables que prevengan esta enfermedad".

Así, ha recordado que el tabaco está detrás de un gran número de muertes y enfermedades en nuestra sociedad y ha abogado por "continuar ampliando los espacios libres de tabaco en nuestras ciudades, sobre todo aquellos al aire libre que compartimos todos los logroñeses y logroñesas, como los parques y zonas recreativas".

El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y desde el Ayuntamiento de Logroño se apuesta por intensificar las acciones de sensibilización en torno a este día.

Así, está previsto que se celebre un acto ese mismo 31 de mayo en el que se otorguen los premios de los programas 'Clase Sin Humo' y 'Familias Sin Humo', que promueve el Consistorio con la colaboración de la AECC.

Finalmente, Escobar ha mostrado el compromiso de la Corporación por contribuir a la mejor causa posible: "La salud". Además de agradecer el trabajo de la AECC, el alcalde ha apostado por impulsar la salud comunitaria, la prevención y la generación 'cero' de tabaco.