El servicio de ayuda a domicilio del Cidacos queda "desierto" por el "cicatero presupuesto" del pliego, según UGT

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez y la secretaria del sector Sociosanitario y Dependencia, Daria Saiz, han criticado que el servicio de ayuda a domicilio para la Mancomunidad del Cidacos ha quedado "desierto" por el "cicatero presupuesto" del pliego.

Ha sido en comparecencia de prensa, en la que han reclamado al Gobierno de La Rioja que "aumente" la financiación y la subvención a los ayuntamientos y Mancomunidades con "el fin de mejorar la calidad del servicio de ayuda a domicilio, tanto para los usuarios como para las personas que realizan el trabajo". Han señalado que entre las 44 trabajadoras atienden a 144 usuarios.

Hasta ahora, han explicado la empresa 'People Plus Innovation' se hacía cargo de este servicio en los municipios de la Cuenca del Cidacos: Arnedillo, Autol, Bergasa, El Villar de Arnedo, Enciso, Herce, Munilla, Muro de Aguas, Pradejón, Préjano, Quel, Santa Eulalia Bajera, Tudelilla y Villarroya. No obstante, "la contrata ha quedado desierta para los próximos años debido a la baja cantidad presupuestada por la Mancomunidad".

Para UGT su "preocupación" reside en el apartado 3.3 de la cláusula tercera del pliego, en la que se establece el precio unitario máximo en: 19,22 euro (IVA incluido) por hora de servicio prestado, que "incluye la totalidad de costes asociados como son: salarios, costes directos, cuotas, gastos generales y de material, beneficio industrial, etc., el cual entendemos totalmente insuficiente para poder afrontar con las mínimas garantías el obligado cumplimiento de la diferente normativa laboral, y más concretamente el actual convenio colectivo de referencia en el sector en nuestra comunidad autónoma".

Asimismo, "pensamos que el número de horas de servicio anuales resultan insuficientes, pues según los datos que se desprenden de la tabla de personal a subrogar, el número anual de horas que se estarían realizando actualmente ya superaría la cifra de 52.000 que recoge el pliego; sin sobrepasar las horas financiadas por el Gobierno de La Rioja".

Han explicado que el presupuesto base de licitación con IVA supone 86.582,39 euros por encima de los 999.203,47 euros que recoge el pliego, y el precio máximo unitario con IVA, supone 1,66 euro por encima de los 19,22 euros que recoge el pliego, lo que "nos lleva a pensar que el presupuesto no va a alcanzar los mínimos exigidos por ley y va a obligar a la empresa concesionaria a no cumplir con sus obligaciones salariales para no ver reducido su 6 por ciento de beneficio empresarial".

Además, "no podemos olvidar que, al igual que ocurre con el total de la contrata, el incremento que planteamos como necesario no lo asumiría íntegramente la Mancomunidad, ya que el 70 por ciento lo aporta el Gobierno de La Rioja". A esto "hay que añadir la subida salarial del 3 por ciento para 2026 y en todos los conceptos, según el convenio regional de aplicación, más las 2 prórrogas si la Mancomunidad del Cidacos así lo considera y que son de obligado cumplimiento para la empresa concesionaria del servicio".

Para las 2 posibles prórrogas "nos es imposible realizar el cálculo exacto, pues no se conoce el tanto por ciento de subida salarial que se tendrá que aplicar en los años 2027 y 2028, pero está claro que en ambos casos la subida que opere va a suponer un incremento del precio máximo unitario con IVA del año 2026, puesto que la subida salarial de dicho año absorbió en su casi totalidad el ahorro de los de los 22.000 euros de la compensación exigida en el convenio colectivo".

Por tanto, todo lo que aumenten los salarios en los años de prórroga "supondrá obligatoriamente un aumento de los 20,85 euros del precio máximo unitario con IVA del año 2026". Y este hecho "tampoco se tiene en cuenta en el pliego, ya que se mantiene el mismo precio máximo unitario con IVA del año 2026 para las dos prórrogas, lo que nuevamente nos lleva a pensar que el presupuesto no va a alcanzar los mínimos exigidos por ley y va a obligar a la empresa concesionaria a no cumplir con sus obligaciones salariales".