El Servicio de Mediación Familiar atendió a 600 personas en 2023: "Soy una persona nueva, más fuerte".

"Yo veía que me estaba haciendo fuerte, que cuando me ocurrían cosas, en vez de quedarme pequeñita, las pautas me hacían salir adelante"

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Celia (nombre ficticio) acudió al Servicio de Mediación Familiar hace cinco años. Es una de las seiscientas personas que, el año pasado, fueron atendidas en un centro que ofrece tanto atención jurídica como apoyo psicológico ante conflictos familiares. "Soy una persona nueva, más fuerte que antes", ha resaltado.

Un servicio "reconfortante" en palabras de esta usuaria que no ha querido desvelar su identidad pero sí compartir su testimonio para ayudar a otras personas que pueden estar en una situación parecida pero que no saben ni que existe este servicio.

Ha relatado cómo, de no haber pasado por esta experiencia, ahora entraría a este centro y se quedaría "pequeñita y no sería capaz" ni de "pasar la puerta". Sin embargo, gracias al apoyo que le han prestado los dos psicólogos que le han atendido este tiempo se ve "fuerte, capaz".

Lo que le ocurrió a ella es algo "que le pasa a cualquier persona". "Y todos podemos salir de esto y ser felices; volver a ser felices", ha resaltado. Su historia nace de una ruptura de pareja que le dejó desolada, porque lo vivió como algo "muy traumático".

"Lo que hicieron no fue mediar en mi conflicto de pareja o con mi hijo; lo que hicieron es ayudarme a mí a digerir la situación", ha contado.

Le dieron "pautas" y el resultado es que se sintió "muy acompañada". "Es muy reconfortante, me ayudan a ver la vida de otra manera", ha afirmado señalando que, incluso, ha logrado recuperar el trabajo que perdió cuando lo pasó tan mal.

Celia ha "recuperado" su vida, tiene una relación buena con su hijo, que antes le veía llorar cada noche, y cordial con su expareja "a pesar de que fue muy traumático".

En las sesiones, ha relatado: "Yo veía que me estaba haciendo más fuerte, que cuando me ocurrían cosas, en vez de quedarme pequeñita, esas pequeñas pautas que me daban me hacían salir adelante".

"Está claro que mucho trabajo lo he hecho yo, pero es gracias a ellos que me hicieron ver un poco toda la perspectiva", ha explicado señalando que, cada vez que habla con alguien, le puede decir que puede acudir al Servicio de Medicación Familiar.

VISITA DE LA CONSEJERA MARTÍN

Ubicado en la logroñesa calle Muro de la Mata, 8, este centro ha recibido, en la mañana de hoy, la visita de la consejera de Servicios Sociales, María Martín, con el objetivo de "dar las gracias" a los profesionales que trabajan en este servicio; un equipo multidisciplinar está formado por psicólogos y juristas.

Patricia Álvarez, psicóloga y mediadora, ha informado cómo las personas que acuden, tanto por iniciativa propia como por derivación de servicios sociales, salud, justicia o cualquier otro servicio, "plantean qué es lo que necesitan".

Puede ser una información jurídica o atención psicológica. En cualquiera de los casos, se les ofrece cualquiera de los otros programas que hay, es decir, si vienen para una atención jurídica porque se quieren separar, también se les ofrece el apoyo psicológico en proceso de ruptura o el de mediación.

DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS

De este modo, en este centro, se prestan diferentes tipos de servicios. El primero de ellos es el asesoramiento jurídico en cuestiones de pareja y familia.

También, de testamentos, herencias o sucesiones, todo lo que tiene que ver con temas de filiación; así como para aquellos abuelos que tienen problemas con sus hijos que les impiden ver de manera normalizada a sus nietos.

Por último, se ofrece orientación familiar entendida como un proceso de ayuda psicológica a personas, o parejas, que visitan en una situación de crisis o conflicto. Va dirigida a mejorar las relaciones familiares entre ellos y se incluye la terapia de pareja.

Igualmente, se atienden dificultades en la crianza de los hijos; conflictos familiares; separaciones y divorcios; medidas de patria potestad, custodia, régimen de visitas, alimentos, gastos extraordinarios así como lo que tienen que ver con bienes comunes o pensión compensatoria.

El servicio más demandado es, por un lado, el de terapia de pareja y, por otro lado, el apoyo en proceso de separación, de ruptura.