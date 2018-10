Los sindicatos piden negociar la recuperación de derechos y son "escoltados" al registrar la solicitud

Publicado 27/06/2018 14:03:48 CET

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ANPE, CCOO, STE-Rioja y UGT han registrado hoy una solicitud en Educación para introducir en el orden del día de la Mesa de Negociación la recuperación de los derechos. Algo que han hecho "escoltados" por la Policía Nacional, tal y como ha informado la responsables de Educación de UGT, Alicia Romero.

En su escrito, los sindicatos exigen a la Administración Educativa riojana "la reversión de los recortes y reconocimiento de los derechos arrebatados al profesorado de la enseñanza pública".

Señalan, además, que Educación "se ha negado a negociar y a incluir estos derechos" hasta ahora. De tal manera que los docentes no sólo no han "recuperado ninguno de los derechos que" les "quitaron con la excusa de la crisis sino que ni siquiera" han "tenido oportunidad de negociar tal posibilidad".

Tal y como ha relatado a Europa Press Romero, aunque este tema, en principio, no está en el orden del día de la Mesa de Negociación, prevista para este viernes 29 de junio, Educación podría añadirlo "incluso en la misma reunión".

Preguntada acerca de qué harán si no lo incluye ha adelantado que barajan "posibilidades". "Más teniendo en cuenta lo ocurrido en la entrada registro"; donde, ha dicho, "La Consejería ha enviado a la Policía Nacional" que les ha "escoltado" y ha "impedido a la prensa fotografiar la recepción".

"Parecen tiempos pretéritos", ha clamado indignada al tiempo que ha criticado que "haya llamado, para escoltar media docena de sindicalista, a la Policía Nacional, no facilitando la libertad de expresión". A su juicio, "esa postura no viene a cuento; no es de estos tiempos".

En su escrito, ANPE, CCOO, STE-Rioja y UGT recuerdan que la Consejería de Educación de la Rioja ha convocado para el viernes 29 de junio Mesa Sectorial en la que, de nuevo, no ha incluido ningún punto sobre la recuperación de derechos del profesorado.

Piden que se incluya el acuerdo para que en septiembre del 2018 se vuelva a un máximo de dieciocho horas lectivas en Secundaria; máximo de 23 horas lectivas en Primaria e Infantil; bajada generalizada de ratios; y recuperación del cien por ciento del complemento por Incapacidad Temporal (IT).

También, reconocimiento de derechos de las madres interinas y de los interinos e interinas mayores de 55 años; modificación de la Orden de Interinos de 2016; y reconocimiento de cuatro días de libre disposición como el resto de funcionariado.

Recuerdan, así mismo, que gobiernos de otras comunidades autónomas como los de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Castilla y León "han procedido a revertir los recortes en materia de Educación, volviendo a las 18 horas lectivas y reconociendo complementos y llegando a acuerdos en materia de contratación de interinos".

"Sin embargo, el Gobierno riojano se ha negado sistemáticamente a negociar la recuperación de derechos que afectan al profesorado de la enseñanza pública", finalizan.