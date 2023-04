SRPF pide una investigación al Ayuntamiento de Santo Domingo por la filtración de un vídeo policial

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El SRPF indica que, "una vez más, la gestión del Cuerpo de Policía Local de Santo Domingo de la Calzada se encuentra en el punto de mira". En esta ocasión, el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios "ha denunciado ante el consistorio calceatense la presión y persecución sufrida por sus afiliados policiales en un asunto de extrema gravedad, nada menos que la filtración de un vídeo

perteneciente al sumario de un atestado".

Todo ocurrió a finales del mes de febrero "cuando tuvo

lugar un incidente en un supermercado de la ciudad", afirman desde el sindicato.

Al día siguiente de las intervenciones realizadas por los agentes actuantes, el jefe accidental de Policía "se personó en este supermercado, llevándose consigo una copia de las grabaciones de las

cámaras de seguridad y descargándola en un ordenador de uso común ubicado en dependencias policiales, algo que SRPF tacha de imprudente al no guardar el archivo en su ordenador personal de trabajo, y obviamente con acceso restringido mediante contraseña".

El oficial jefe accidental "incurrió en el incumplimiento del deber de guardar el riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozca por razón u ocasión del desempeño de sus funciones".

Además "de no guardar el celo debido de una información tan sensible, descargó el archivo en un ordenador al que no sólo tiene acceso ilimitado toda la plantilla de agentes de policía, sino que

incluso el personal encargado de la limpieza puede acceder a las imágenes que se proyectan en esa pantalla, así como alcalde, concejales o todo aquel que tenga llaves de acceso a esa comisaría".

Al poco tiempo, "la grabación comenzó a circular por los teléfonos móviles de toda La Rioja", indican desde SRPF.

De esta manera, continúan, "ante la pérdida de control de la situación, el jefe de policía convocó una reunión con los agentes,

lo que SRPF considera un intento desesperado por encontrar un chivo expiatorio: En cuanto la filtración del vídeo se hizo viral, el jefe accidental de policía, único custodio y guardián de dicha grabación, y por lo tanto responsable de la filtración, comenzó la búsqueda de cabezas de turco a las que culpar de este feo asunto, haciendo especial hincapié en afiliados de este sindicato, los cuales se están sintiendo perseguidos, amedrentados y acosados, algo que no vamos a tolerar".

Refutan estas afirmaciones en base al sospechoso actuar del jefe accidental: "Sorprende mucho que no activase los cauces legales, es decir, poner en conocimiento de lo sucedido al Ayuntamiento y solicitar la apertura de una investigación, e interponer la preceptiva denuncia ante la Guardia Civil; sin embargo, optó por una reunión de manera extraoficial y al margen del conducto reglamentario, un acto que sólo llevaría a cabo alguien que tiene algo que ocultar".

Además, "esta suerte de interrogatorios y acusaciones al aire iban especialmente dirigidas a señalar y presionar a los afiliados de este sindicato, en un intento de cargarle el muerto a alguno".

En las controvertidas imágenes que han dado lugar a esta situación, "se puede ver como una persona agrede a otra por la espalda mientras esta pagaba la compra en la línea de cajas. El

agresor, vecino de la localidad, es de sobra conocido en el municipio, pues padece una enfermedad mental que le lleva a realizar este tipo de actos. Esta filtración de información no solo vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, y las normativas propias que les son de aplicación a los miembros de Policía Local de La Rioja en lo relativo a su deber de sigilo, sino que pueden trascender al ámbito penal de revelación de

secretos por funcionario público".

Este sindicato ha solicitado la apertura de una investigación interna de lo sucedido así como la depuración de responsabilidades por los hechos acaecidos pues consideran "que no es la primera

vez que este jefe accidental es señalado por conductas irregulares, aduciendo: la manipulación injustificada por parte de esta persona del arma reglamentaria de un agente, la opacidad informativa en el caso de un disparo en el interior de la comisaría, la 'desaparición' de la placa y el carné policial de un agente en dependencias policiales estando bajo custodia de este mismo jefe accidental".

Añade además este sindicato que el grave perjuicio creado a sus

afiliados en forma de estrés y ansiedad es más que comprensible, debido al temor de medidas disciplinarias injustas contra ellos: "no sería la primera vez que esto sucediese, no olvidemos el reciente caso de la ilegítima separación del servicio del agente de policía de Santo Domingo y delegado sindical de SRPF, fruto de las pruebas aportadas en el expediente disciplinario por el instructor del mismo, y que no fue otro que este jefe accidental de policía; estas pruebas fueron descartadas y consideradas nulas, inexistentes o indemostrables por el juez de lo contencioso administrativo de Logroño y ratificado este extremo por los jueces del tribunal Superior de Justicia de La Rioja".

Por último, y a tenor de la gravedad y trascendencia de los hechos, SRPF confirma "que pondrá en manos de su departamento jurídico posibles acciones legales ante el Ministerio Fiscal, ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante Inspección de

Trabajo".