STAR vota en contra de la Oferta de Empleo Pública de Educación

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha votado en contra de la Oferta de Empleo Pública de Educación "por no priorizar especialidades con listados agotados, además de no haber tenido en cuenta diferentes especialidades, y la ausencia de plazas de Catedrático", entre otros aspectos.

La Oferta Pública de Empleo consta de un total de 248 plazas, 227 van por turno libre, 18 por discapacidad, 2 de promoción interna y 1 de promoción horizontal.

Las especialidad a convocar por el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: Filosofía (10), Latín (5), Lengua Castellana y Literatura (30), Geografía e Historia (15), Matemáticas (20), Física y Química (12), Biología y Geología (22), Francés (5), Inglés (33), Orientación Educativa (20), Tecnología (8), Administración de Empresas (10), Formación y Orientación Laboral (7), Informática (8), Procesos Comerciales (10), Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (4), Procesos Sanitarios (4), Instalaciones Electrotécnicas (5) y Servicios a la Comunidad (15).

Por otra parte, en el Cuerpo de Profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, destacan las especialidades de Mantenimiento de vehículos (3) y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (2).

Desde STAR "consideramos que no se han estudiado aspectos que eran importantes para el conjunto de los docentes. En primer lugar, no se han tenido en cuenta las propuestas que permitían contemplar especialidades que esta oferta no recoge, Por otra parte, tampoco se han incluido plazas de Catedrático, ni tampoco se han priorizado aquellas especialidades cuyos listados estaban agotados".

Un aspecto vital para STAR era el abordar en este momento los aspectos propios de la convocatoria de oposiciones y todo lo relacionado con los tribunales.