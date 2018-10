STE-Rioja considera "insuficiente" el acuerdo de Educación, de ahí su negativa a firmarlo

Publicado 26/09/2018 14:20:56 CET

La Asamblea del STE-Rioja, Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de La Rioja, ha tomado la decisión de que el STE-Rioja no firme la propuesta de 'Acuerdo en Educación sobre personal docente interino, jornadas y medidas de corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral del personal docente' en la Mesa sectorial de Educación celebrada hoy 26 de septiembre.

Aun considerando positivos los avances en materia de conciliación, el sindicato señala que "el contenido del Acuerdo es insuficiente y no responde a las expectativas generadas de recuperación de derechos económicos y laborales perdidos".

Muchas de las cuestiones que cuatro sindicatos docentes solicitábamos en nuestros escritos de junio pidiendo la reversión de los recortes y de los derechos perdidos "siguen pendientes o se dilatan en el tiempo después de este acuerdo". La coyuntura social, económica y política favorable "exigiría que la recuperación de esos derechos, especialmente en lo que se refiere a horas lectivas, ratios y poder adquisitivo perdido por los docentes desde 2012, fuera inmediata y no progresiva como se pretende con este acuerdo".

Hay en este acuerdo "pocas cosas que hagan referencia a la recuperación de derechos laborales y económicos perdidos por los funcionarios docentes desde los recortes de 2012: la recuperación de las horas lectivas debería ser inmediata y no progresiva, la reducción de ratios también se pospone para cursos posteriores".

Hay también "pocas novedades en relación a los cambios en la orden de interinos y gestión de listas: En la incorporación a las listas de interinos tras un proceso de oposición de una especialidad se reforma la disposición adicional primera para incluir en este caso también a los interinos procedentes de convocatorias extraordinarias, y como exige reforma de la orden solo podrá entrar en vigor para el curso que viene y no se aplicará, por tanto en la próxima convocatoria de oposiciones".

La prioridad para interinos mayores de 55 años, los que tienen más riesgo de exclusión social, a partir del 1 de octubre, probablemente afectará a muy poca gente pues la mayor parte de los interinos mayores y con más antigüedad son de vacante de año.

La reserva de puesto a interinos de vacante de año "que no puedan incorporarse a 1 de septiembre por maternidad, paternidad o accidente laboral, supone un avance pero es algo lógico que no entendemos que no estuviese recogido ya y que debería abrirse también a otros supuestos más amplios".

AVANCES

En cuestiones de conciliación laboral y familiar sí que hay avances más claros, como las excedencias por cuidado de hijo o familiar, lo nuevo es la posibilidad de ejercerla de forma intermitente por el mismo sujeto causante dejando pasar cuatro meses entre periodos de excedencia.

En cuestión de permisos y licencias "hay claros y sombras, caso especial de los dos días de libre disposición para docentes que es una mala copia de la que ya existe en otras comunidades limitando los días y poniendo muchos condicionantes para su ejercicio".

El caso es que "a pesar de los avances evidentes en esta cuestión seguimos estando muy por detrás de los avances sociales en estas cuestiones de conciliación familiar y laboral, de otras Comunidades autónomas. Se trata de avanzar para seguir estando por detrás".

Valorando el texto del Acuerdo en conjunto "no entendemos el empeño de la Administración por negociar acuerdos heterogéneos en los que lo que te dan por un lado te lo quitan por otro". No es de recibo que "a cambio de mejoras en la conciliación como contrapartida dilaten en el tiempo la recuperación de derechos perdidos desde 2012".

Por ello, STE-Rioja indica que "no entendemos las prisas y el empeño de la Administración y de algunas Organizaciones sindicales por cerrar un acuerdo insuficiente, heterogéneo y parcial como este, cuanto antes". La Administración educativa ha dilatado el proceso negociador dejando pasar todo el curso y dejando la negociación para julio y agosto y solo para unos temas concretos cerrados ("esto es lo que estamos en disposición de negociar ahora"). Por eso la aplicación de algunas de las medidas de este acuerdo "no será efectiva hasta el próximo curso. Con ello, en algunos casos no solo hemos perdido un curso sino dos".

La Consejería de Educación no cree en la Mesa Sectorial de Educación como foro de negociación. Días antes de cerrar el acuerdo en la Mesa, el consejero de Educación hace público y da por hecho un acuerdo que todavía se estaba negociando, solo porque en Función pública se había llegado a un acuerdo similar en algunas cuestiones. Esto pone de manifiesto, "una vez más, la subsidiariedad de la Consejería de Educación respecto a la de Administraciones públicas".

El STE-Rioja seguirá trabajando para conseguir "una verdadera y efectiva recuperación de los derechos laborales y económicos perdidos por los docentes riojanos desde el 2012 y que La Rioja deje de estar a la cola en la recuperación de esos derechos que ya es efectiva para los docentes de otras CCAA".