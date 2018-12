El superávit de La Rioja se sitúa en 51 millones hasta octubre, el 0,60% del PIB

Publicado 27/12/2018 19:21:49 CET

MADRID/ LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El superávit de La Rioja se ha situado en 51 millones de euros en octubre, lo que representa el 0,60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

Así, el superávit de la comunidad riojana en el décimo mes del año, del 0,60 por ciento, se sitúa por encima de la media de las comunidades autónomas, que está en el 0,17 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a estos datos, el superávit de La Rioja ha subido en 22 millones de euros en el último año, ya que ha pasado de 29 millones de euros registrado en octubre de 2017 (el 0,35 por ciento del PIB), a los 51 millones de octubre de este año.

Sobre el conjunto de las comunidades autónomas, éstas cuadruplicaron su superávit hasta los 2.066 millones en octubre (0,17% del PIB), frente al superávit de 494 millones del año pasado, gracias a la evolución de los ingresos, que crecen un 5,7% y al aumento de las entregas a cuenta recibidas, de 3.167 millones (+6,1%).

En detalle, las 11 regiones que presentaron superávits fueron Canarias (+1,26%), Navarra (+0,89%), Asturias (+0,74%), País Vasco (+0,62%), La Rioja (+0,60%), Galicia (+0,56%), Baleares (+0,46%), Comunidad de Madrid (+0,19%), Cataluña (+0,18%) y Andalucía (+0,16%), al tiempo que Cantabria registró también estabilidad presupuestaria.

Por el contrario, registraron déficit las demás regiones: Aragón (-0,07%), Castilla-La Mancha (-0,39%), Castilla y León (-0,07%), Extremadura (-0,03%), Murcia (-0,64%) y Comunidad Valenciana (-0,49%).

CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales se redujo un 34,9 por ciento en los diez primeros meses del año, hasta los 12.924 millones de euros, lo que equivale al 1,07 por ciento del PIB, 0,67 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Mientras, el déficit del Estado hasta noviembre se redujo un 31,6%, hasta los 12.378 millones de euros, equivalente al 1,02% del PIB, 0,53 puntos porcentuales menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.

La mejora en el déficit del Estado se debe fundamentalmente al incremento de los recursos no financieros, que crecen un 8,5%, frente a los gastos no financieros, que aumentan un 4,6% en los once primeros meses del año.

Hasta noviembre, el superávit primario del Estado (la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda) ascendió al 0,96% del PIB, frente al 0,52% registrado en el mismo periodo de 2017.

De su lado, el déficit público fue de 12.924 millones (-34,9%) hasta octubre, aunque si se incluye la ayuda financiera de 13 millones, alcanza los 12.911 millones. En ambos casos supone el 1,07% del PIB.

En el desglose de los datos del déficit público, la Administración Central alcanzó un déficit de 9.077 millones en los diez primeros meses del año, el 0,75% del PIB. El déficit del Estado se sitúa en el 0,66% del PIB, con una reducción interanual del 39,6%.

LAS CCAA CUADRUPLICAN SU SUPERÁVIT

De su lado, los fondos de la Seguridad Social presentaron un déficit del 0,49% del PIB, un 10% inferior al del año pasado, por el alza de los recursos (+5,7%), frente al menor repunte de los gastos (+4,9%). Dentro del subsector, el sistema de Seguridad Social registró un déficit de 7.594 millones (0,63% del PIB), lo que supone una reducción interanual del 6,2%.

LOS INGRESOS SUBEN UN 7,6%

En cuanto al déficit del Estado, en este caso hasta el mes de noviembre, se situó en 12.378 millones de euros, un 31,6% menos, equivalente al 1,02% del PIB, 0,53 puntos porcentuales menos.

La reducción del déficit del Estado se debe fundamentalmente al incremento de los ingresos del 8,5%, hasta 180.975 millones de euros, con un repunte del 8,4% de los ingresos impositivos, hasta 157.259 millones de euros, frente al alza del 4,6% de los gastos no financieros del Estado, con un total de 193.353 millones hasta el undécimo mes del año.

Hasta noviembre, la recaudación total en términos de caja subió un 7,6%, hasta los 216.118 millones de euros, de los que 84.734 millones corresponden a las administraciones territoriales por su participación en los impuestos estatales (entregas a cuenta y liquidaciones definitivas), y 131.384 millones son ingresos para el Estado, que aumentan un 8,8% respecto a igual periodo de 2017.

Dentro de los ingresos, los referidos a impuestos directos y cotizaciones sociales alcanzaron una cifra de 104.996 millones, un 8,8% más que la obtenida en el mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente al aumento del 7,9% del IRPF, hasta 77.834 millones, por las retenciones del trabajo (+6,5%), hasta 68.106 millones.

Mientras, el Impuesto sobre Sociedades aumentó un 12,4%, hasta 21.947 millones, por el aumento del 14,9% de los pagos fraccionados, principalmente del segundo pago a cuenta que se incrementa un 23,1%, si se eliminan estos, el resto de empresas han ingresado alrededor de un 4% más (un 6,4% más en el caso de las pymes), y por los ingresos de las declaraciones anuales, con un incremento superior al 8%.

Por su parte, los ingresos totales por impuestos indirectos ascendieron entre enero y noviembre a 88.550 millones, un 7,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

La recaudación neta del IVA en términos homogéneos, es decir corregida del impacto del SII y del distinto ritmo de realización de las devoluciones en ambos años, se incrementó un 4,3%, hasta situarse en un importe de 67.947 millones.

A su vez, la recaudación por impuestos especiales se elevó un 1,2%, hasta 18.923 millones, pese al descenso del impuesto sobre el carbón (-13,1%) y alcohol (-1,7%), compensado por alzas en la recaudación de los impuestos de cerveza (+3,9%), labores del Tabaco (+08%), hidrocarburos (+1,8%) y electricidad (+3,8%).

LOS GASTOS AUMENTAN UN 3,1%

Por el lado de los gastos, los pagos no financieros efectuados por el Estado hasta finales de noviembre se situaron en 137.762 millones, un 3,1% más que en el mismo período de 2017.

Los gastos de personal aumentaron un 3,7%, hasta 14.259 millones; los gastos corrientes en bienes y servicios se mantuvieron en 2.572 millones (-0,3%), y las transferencias corrientes se elevaron un 4,9%, hasta 80.928 millones, en tanto que los pagos financieros cayeron un 0,6%, hasta 29.670 millones.

Las transferencias de capital disminuyeron un 1%, hasta 6.339 millones, y las inversiones reales se elevaron un en cambio un 1,9%, hasta 3.994 millones.

Dentro de estas, bajó un 4,1% la inversión del Ministerio de Defensa, hasta 2.053 millones, y aumentó un 9% la inversión civil, debido al alza del 6,2% del Ministerio de Fomento, frente al retroceso del 1% de Agricultura.

Por otra parte, Hacienda ha publicado los datos de ejecución presupuestaria de las corporaciones locales correspondientes al tercer trimestre del año 2018, que registraron un superávit de 4.381 millones de euros hasta septiembre, equivalente al 0,36% del PIB.

Esta evolución se debe a un aumento de los ingresos del 2,1%. Así, los recursos por impuestos se incrementan un 2,3%, frente a un alza de los gastos del 4,8%. Entre los empleos destaca el aumento del 13,2% de las transferencias a otras Administraciones Públicas (producida en parte por el primer vencimiento y liquidación del Cupo Vasco y a las mayores transferencias al País Vasco por parte de las Diputaciones Forales) y del 17,8% de la formación bruta de capital fijo.