'Tardes de danza' continúa durante el mes de noviembre con 12 propuestas para acercar este arte a todos los públicos

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza proyectará, durante todo el mes de noviembre, obras de grandes compañías para promocionar la danza y acercar este arte al público logroñés.

Las 'Tardes de danza' tendrán lugar todos los lunes, miércoles y viernes de noviembre, a las 17 horas, en la Casa de la Danza, ubicada en la calle San Gregorio. La entrada es gratuita y no se requiere inscripción previa.

Con la proyección de estas obras, el Ayuntamiento de Logroño quiere promocionar e ir creando afición a la danza dentro del público logroñés y acercar este arte a todos los ciudadanos.

Se trata de obras que son muy difíciles de ver en Logroño, por tratarse de grandes compañías o grandes montajes coreográficos, de manera que tres tardes a la semana, se podrán disfrutar proyectadas en las instalaciones de la Casa de la Danza, en un formato de calidad y de forma totalmente gratuita.

La programación comienza este lunes, 4 de noviembre, a las 17 horas, con 'Moon water' del Cloud Gate Theatre of Taiwan y comprende obras de prestigio internacional del Ballet de Hamburgo y The Bolshoi Ballet; el miércoles 6 de noviembre, con 'The Moor's Pavene', 'El traidor' y 'El emperador Jones' (José Limón Dance Company); y el viernes 8 de noviembre, con 'The sleeping beauty' (The Kirov Ballet).

Continuará el lunes 11 de noviembre, con 'Acis and Galatea' (The Royal Opera & The Royal Ballet); el miércoles 13 de noviembre, con 'Carmen' (The Cullberg Ballet); el viernes 15 de noviembre, 'Sylvia' (The Royal Ballet).

La siguiente semana será el turno, el lunes 18 de noviembre. 'L'Histoire du soldat' (Nederlands Dans Theater); el miércoles 20 de noviembre, 'The Stone flowers' (The Bolshoi Ballet); y el viernes 22 de noviembre. 'Die Kameliendame' (Ballet de Hamburgo).

Y se cerraraá el ciclo el lunes 25 de noviembre con 'Spartacus' (The Bolshoi Ballet); el miércoles 27 de noviembre. 'Le Songe' (Los Ballets de Montecarlo); y el viernes 29 de noviembre, con 'The kirov celebrates Nijinsky' (Sherherazade, El Espectro de la rosa, Danzas Polovtsianas y El Pájaro de fuego).