Tejerina destaca como el PP "dio la vuelta" a la intención socialista de liberalizar el viñedo

Publicado 04/04/2019 14:33:05 CET

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sectorial del PP y candidata al Congreso, Isabel García Tejerina, ha destacado hoy cómo el PP "dio la vuelta" a la intención socialista de liberalizar el viñedo y la eurodiputada Esther Herranz logró extender hasta el año 2050 las autorizaciones para las plantaciones de viñedo.

La que fuera ministra de Agricultura y actual cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Valladolid ha acudido a Logroño a mantener un encuentro de trabajo con representantes del sector agrario riojano junto a los candidatos al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo del Partido Popular de La Rioja en las próximas Elecciones.

En declaraciones ante los medios de comunicación ha destacado cómo el PP "dio la vuelta a la propuesta socialista, que era firme, de la liberalización del viñedo, que fue una de las negociaciones que hicieron" en Europa "y que muestra el desconocimiento que tienen del mundo rural".

Junto a la eurodiputada Esther Herranz, número catorce en las próximas elecciones, ha valorado cómo la riojana "ha conseguido prorrogar hasta el 2050" la liberalización.

"Quiero destacar que un gobierno socialista votó a favor de la liberalización y, en el PP, tuvimos que forjar alianzas con otros estados miembros para revertir lo que los socialistas habían aprobado, la liberalización total, porque esto hubiera causado un enorme perjuicio", ha dicho.

Herranz ha explicado que la enmienda del Partido Popular se aprobó, por unanimidad, en la Comisión de Agricultura, en un momento, ha dicho, en el que "nadie se atrevía" pero en el que ella creyó que había que dar un paso "en la defensa jurídica de aquellos que dedican su vida a la agricultura".

Ha indicado que aún falta el trámite parlamentario, pero ha recordado que el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, dijo en su visita a La Rioja que no se había considerado incluir una modificación porque "había tiempo" hasta el 2030.

"Sin embargo, desde el PP consideramos que sí era una ocasión buena y decidimos dar ese paso adelante", ha relatado, "ya que el comisario Hogan dijo, si hay acuerdo en el Parlamento y el Consejo la Comisión no se opondrá".

Ahora, ha dicho, "es responsabilidad del ministro de Agricultura abrir ese debate ahora en el Consejo de Ministros para potenciar que haya una corriente favorable a esta posición, puesto que el Parlamento está tan claro, dado que una unanimidad en la Comisión de Agricultura supone una mayoría muy amplia en el plenario".

Ha insistido en que "la pelota está en el tejado del Gobierno de España que es quien tiene que liderar el debate para la extensión de las autorizaciones de plantación en el Consejo, de tal forma que, cuando lleguemos al trílogo, haya un acuerdo general y no haya problema".

Tejerina, por otro lado, ha asegurado que "el Partido Popular es un valor seguro para la agricultura". "Tenemos un presidente, que será presidente del Gobierno para defender también los intereses de los agricultores y ganadores", ha dicho.

Ha indicado que "cuando el PP ha gobernado a los agricultores les ha ido bien. Cuando el PP ha gobernado ha subido la renta agraria, mientras que cuando los socialistas lo han hecho, los agricultores han perdido renta. Esto se debe a que la agricultura no está la agenda de Pedro Sanchez, lo que es comprensible porque a Bildu o los independentistas poco les interesa la agricultura".

Ha recordado que la ministra de Economía, Nadia Calviño, "utilizó sus responsabilidades en el Parlamento Europeo para recortar un 30 por ciento las ayudas de la PAC a los agricultores españoles", algo que el Gobierno de Rajoy, a través de Jean Claude Junker, "frenó".

García Tejerina se ha mostrado sorprendida de que Calviño "estuviese el otro día en la manifestación por la despoblación", teniendo en cuenta que "cuando habíamos dejado aprobada la digitalización para todo el medio rural con 300 Mb, la ministra de Economía redujo las ambiciones y las posibilidades de desarrollo de la España rural, de manera que ya no serán todos los núcleos de población, ni serán 300, sino 30 Mb".

Igualmente, ha asegurado que el Gobierno socialista "no ha vuelto a hablar de agua, no cree en el agua ni en el regadío, pero sin grandes inversiones, el agua no llegará a las parcelas de los agricultores y más agua en estas parcelas es más renta y más estabilidad en las producciones".

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP y candidata del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha apuntado que la agricultura "es un sector fundamental para la política del Partido Popular".

En este sentido, ha afirmado que "en las próximas elecciones del 28 de abril, la propuesta política del PP es sin duda alguna el valor seguro para garantizar el futuro de las explotaciones agricultores y ganaderos".

"El PP ha demostrado a lo largo de nuestros gobiernos la capacidad de negociar y garantizar el mejor contexto político y económico para el futuro del sector de la industria agroalimentaria de La Rioja", ha añadido Gamarra.